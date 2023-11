Juve, Alex Sandro può anticipare l’addio: offerta rossonera

Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus già nel prossimo mercato di gennaio: per il brasiliano è pronta l’offerta dei rossoneri.

Allegri è riuscito a far fronte agli infortuni di Danilo e Alex Sandro ritrovando il miglior Rugani e blindando la difesa con Gatti e Bremer. I sei ‘clean sheet’ consecutivi – ovviamente anche grazie alle parate di Szczesny – non erano facilmente immaginabili fino a qualche settimana fa, eppure la Juve pare aver ritrovato quella solidità che l’ha sempre caratterizzata nei suoi anni migliori.

Chiaramente Allegri aspetta comunque il recupero di Danilo e Alex Sandro, che gli permetteranno di effettuare rotazioni e far tirare il fiato ai tre titolari di quest’ultimo periodo. Tuttavia, non è da escludere che già a gennaio il tecnico livornese debba di nuovo fare a meno di uno dei due difensori brasiliani.

Stando a quanto riportato su X/Twitter dal redattore sportivo Rudy Galetti, infatti, pare che nella prossima finestra di mercato un club voglia dare l’assalto ad Alex Sandro. Si tratta del Flamengo, che sta seguendo molto attentamente la situazione del difensore verdeoro e sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus già a gennaio.

Alex Sandro, destinazione a sorpresa: vestirà rossonero

Alex Sandro vedrà terminare il suo contratto con la Signora a giugno 2024. Lo scorso anno, grazie alle presenze, l’ex Porto ha visto estendere il suo contratto di un’altra stagione (era in scadenza nel 2023, ndr), ma stando alle ultime indiscrezioni sembra che la sua avventura a Torino sia destinata a terminare qui.

Sul giocatore è piombato proprio il Flamengo, seriamente intenzionato a riportarlo in Brasile nei prossimi mesi. Il club brasiliano vorrebbe fare leva proprio sul contratto in scadenza per convincere la Juve a lasciarlo andare già a gennaio spendendo pochi milioni di euro.

Per Alex Sandro si tratterebbe di un cambiamento non da poco, dato che il giocatore è in Europa dal 2011, anno in cui il Porto lo ha prelevato dal Santos. Dopo quattro stagioni in Portogallo il difensore brasiliano è stato acquistato dalla Juve per 26 milioni di euro: quello attuale è il suo nono anno con la maglia bianconera, con cui ha finora collezionato 311 presenze in tutte le competizioni siglando 15 reti.

Le ultime stagioni non sono state memorabili per Alex Sandro, che ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni che hanno inevitabilmente influito sul suo rendimento. Il ritorno in Brasile potrebbe essere senz’altro un’opzione.