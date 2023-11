Penalizzazione Juventus, ancora guai: undici giocatori coinvolti nell’inchiesta

Ancora guai per quella che è stata l’inchiesta Prisma e che portò alla penalizzazione in casa Juventus, nell’ultima stagione.

Una stagione tagliata in due per i bianconeri che, malgrado gli alti e i bassi dovuti anche alla stessa penalizzazione, erano riusciti a piazzarsi in una Conference League che avrebbero giocato da testa di serie assoluta, se non fosse che la Uefa – nel corso dell’ultima estate – ha deciso di squalificare la Juventus, proprio a seguito della stessa penalizzazione in campionato.

Proprio un anno fa ci furono le prime voci con le prime sentenze in merito all’inchiesta Prisma e, a distanza di un anno praticamente, ancora undici giocatori si vedranno costretti ad andare a processo per contratti falsi sugli affari inesistenti.

Inchiesta Prisma dopo la penalizzazione Juventus: 11 giocatori coinvolti

La commissione federale interverrà presto, occupandosi della situazione degli undici giocatori coinvolti.

Non si ferma l’inchiesta Prisma che, a distanza di un anno torna nel vivo, con la stessa commissione federale che ascolterà le undici situazioni diverse che vedono coinvolti gli undici giocatori dopo quanto già sentenziato in casa Juventus.

Adesso tocca agli agenti dei giocatori e saranno ben undici, dovendo occuparsi appunto dei procuratori per quella che è stata la situazione che portò ad una pesantissima squalifica inflitta alla Juventus, sul caso plusvalenze.

Undici agenti dei giocatori saranno ascoltati sul caso Juventus: la notizia

Saranno undici gli agenti Fifa dei giocatori, che saranno ascoltati dalla commissione federale, sull’inchiesta Prisma. A riportare la notizia sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport che hanno svelato anche i nomi degli agenti stessi.

Si ascolteranno per capire cosa c’è dietro i contratti fittizi che avrebbero permesso appunto, alla Juventus stessa, di sanare il proprio bilancio, conseguentemente falso. Nella passata stagione i punti sono stati ben dieci, compromettendo così la situazione sul piazzamento a fine stagione, che ha allontanato la Juventus dalle prime quattro posizioni in classifica. Situazione che adesso la Juventus vuole evitare, sperando siano finite le sentenze che la riguardano in prima linea con future penalizzazioni da escludere.

Rivelata data e nomi degli agenti coinvolti sul caso Juventus

Il prossimo 22 dicembre saranno ascoltati dalla commissione federale, gli agenti dei calciatori che risulterebbero coinvolto nel caso Juventus, che tagliò in due i bianconeri e il calcio italiano nella passata stagione. La stessa rosea ha svelato pure i nomi degli undici procuratori dei giocatori. Infatti, saranno ascoltati Gabriele Giuffrida, Giuseppe Galli, Luca Ariatti, Silvio Pagliari, Davide Lippi, Michele Fioravanti, Vincenzo Morabito, Tullio Tinti, Antonio Rebesco, Luca Puccinelli e Giorgio Parretti.