Wirtz in Serie A: la big prova ad anticipare tutti

Florian Wirtz può lasciare il Bayer Leverkusen al termine della stagione. Una big della Serie A si è iscritta alla corsa.

Fino al termine della stagione rimarrà a Leverkusen, con l’obiettivo di condurre il Bayer verso nuovi successi e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Poi, in estate, incontrerà la propria dirigenza per fare il punto della situazione e valutare il trasferimento in un club di fascia superiore.

È tutto da scrivere il futuro di Florian Wirtz, astro nascente del calcio tedesco finito nel mirino di vari club europei. Chiaro il motivo. Il 20enne, cresciuto nelle giovanili del Colonia, sta dimostrando di possedere mezzi tecnici superiori alla norma.

In Bundesliga, ad esempio, è riuscito a mettere a referto 3 gol e 4 assist in 10 presenze (di cui 9 da titolare) mentre in Europa League ha totalizzato 3 apparizioni “condite” da 2 reti e 4 passaggi vincenti. Un bilancio eccezionale, ulteriormente impreziosito dalle ottime prestazioni sfornate nelle gare di Coppa di Germania vinte ai danni del Teutonia 05 e del Sandhausen.

A stupire non è però soltanto la sua qualità e la capacità di scegliere spesso, al momento opportuno, la giocata giusta ma anche la poliedricità. Al classe 2003 piace giocare nella posizione di trequartista alle spalle del centravanti ma, all’occorrenza, può essere impiegato pure nel ruolo di seconda punta o ala destra in caso di tridente offensivo. Un curriculum di prestigio che, in maniera inevitabile, ha attirato l’interesse di alcune società tra cui la Juventus.

Florian Wirtz può lasciare il Leverkusen a fine stagione: una big italiana ci prova

La Juve in queste settimane ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di giovani elementi offensivi da regalare a Massimiliano Allegri a gennaio e nel corso dell’estate. Ad inizio anno il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà a prendere Lazar Samardzic, valutato dall’Udinese intorno ai 25 milioni. A giugno, invece, scatterà proprio l’assalto per Wirtz. Riuscire ad ingaggiarlo, però, non si preannuncia affatto facile.

Il calciatore piace pure al Barcellona e al Chelsea. I bianconeri poi dovranno guardarsi dalla concorrenza del Manchester City che, come riportato dal sito ’90min.com’, ha mandato alcuni suoi scout a seguirlo dal vivo in occasione della sfida tra il Bayer Leverkusen e l’Hoffenheim. La corsa è quanto mai aperta. La pista è in salita ma Giuntoli rimane fiducioso. Un tentativo concreto per portare Wirtz a Torino verrà di certo fatto. I tedeschi, dal canto loro, non tremano. Il contratto in essere scade nel 2027: Wirtz, quindi, partirà soltanto alle condizioni imposte dai rossoneri.