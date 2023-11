Esonero confermato, ecco il nuovo allenatore: accordo fino al 2025

Aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore: ecco le ultimissime in merito a questo ribaltone.

Svolta sulla panchina italiana: la società ha deciso di mandare a casa l’allenatore. Il sostituto è già stato individuato ed è pronto a firmare un contratto fino al 2025. Ecco tutti i dettagli su questo accordo, che è stato trovato nelle scorse ore. Si attende solo l‘annuncio ufficiale da parte del club che, a breve, annuncerà questa decisione nominando il nuovo mister.

La firma sul contratto è attesa per la giornata di domani. La società, dopo un lungo corteggiamento, ha finalmente rotto gli indugi con l’esonero del mister e l’arrivo di un altro allenatore. La decisione è maturata a seguito degli ultimi risultati negativi che hanno portato la squadra in una crisi di risultati. La stagione ha regalato sono delusioni ed è per questo motivo che il club ha deciso di esonerare l’attuale mister, che era stato preso l’estate scorsa con dei buoni propositi che, purtroppo, il campo non ha confermato.

In queste prime tredici gare di Serie B, l’allenatore ha conquistato appena dieci punti. Numeri davvero deludenti che hanno portato il club a dare una scossa all’ambiente. L’obiettivo di inizio stagione è chiaro con la squadra che, fino a questo momento, non sta rispettando le attese: ecco perché la proprietà straniera ha deciso di dare una svolta con l’immediato cambio in panchina.

Il pareggio nell’ultimo turno di campionato, per 2-2 contro la Ternana, è costata la panchina al tecnico. Lo Spezia domani comunicherà l’esonero dell’allenatore Alvini. Al suo posto arriverà una vecchia conoscenza del campionato cadetto.

La dirigenza, infatti, dopo un lungo colloquio, ha deciso di nominare come nuovo allenatore dello Spezia Luca D’Angelo.

Striscia negativa per lo Spezia, che non vince da sette partite. Numeri deludenti che hanno spinto la società a cambiare allenatore ed esonerare Alvini: al suo posto la dirigenza ha deciso di ingaggiare come nuovo allenatore dello Spezia Luca D’Angelo. Il tecnico avrà a disposizione la sosta delle Nazionali per poter mettere a punto i nuovi schemi per la sua squadra che dovrà tornare ad essere protagonista in Serie B, dopo una avvio di stagione davvero negativo. L’accordo con D’Angelo è stato raggiunto quest’oggi con l’allenatore che è pronto a firmare un contratto fino al 2025.