Milan, altro infortunio dopo Lecce: fermo un altro titolare

Ultimissime Milan: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio. Un altro titolare si ferma, grossi problemi per Stefano Pioli.

La disfatti di Lecce, arrivata in modo rocambolesco, ha lasciato degli strascichi profondi all’interno della rosa dei rossoneri. Solo il Var ha evitato la sconfitta con il pareggio in extremis di Sansone che ha cambiato gli scenari del Milan. Oltre al risultato negativo, Pioli deve fare i conti anche con gli infortunati: non solo Leao, un altro titolare si è infortunato dopo Lecce. Ecco tutti i dettagli.

Nuove indiscrezioni riguardo le condizioni fisiche del calciatore, che è uscito acciaccato dalla trasferta di Lecce. Dopo Leao, un’altra tegola per il tecnico dei rossoneri che deve fare i conti con quest’altro problema. Al ritorno dalla sosta per le Nazionali, ci sarà il recap riguardo gli infortunati: la speranza di Pioli è avere al più presto la rosa al completo, per poter affrontare al meglio le prossime sfide in programma tra campionato e Champions League, che saranno decisive riguardo il futuro dello stesso allenatore che nel mese di dicembre si giocherà buona parte del suo destino in rossonero.

Milan: nuovo infortunio, ecco le ultime novità

Nuovi aggiornamenti riguardo la situazione infortunati Milan. Diversi giocatori indisponibili per Pioli che conta di recuperare qualcuno in vista del ritorno in campo. La pausa delle Nazionali servirà ad alcuni giocatori, a lavoro per tornare quanto prima.

Intanto, dopo Leao c’è un altro infortunio che preoccupa Pioli. La disfatta di Lecce ha lasciato un segno profondo, non solo per il risultato ma anche per i giocatori infortunati. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero dei calciatori, che sperano di risolvere i loro problemi durante questa pausa delle Nazionali.

Il momento è davvero complicato per il Milan con i risultati in campionato che hanno confermato le difficoltà della squadra. Dopo l’incredibile rimonta del Lecce, che ha strappato un pareggio importante nel corso dell’ultimo turno di campionato, la squadra ha dovuto fare i conti anche con alcuni infortunati: oltre Leao anche un altro titolare si è fermato.

Milan: infortunio Ruben Loftus-Cheek

Ecco le ultimissime riguardo l’infortunio del centrocampista del Milan Loftus-Cheek. A svelare tutti i dettagli è il giornalista, vicino agli ambienti rossoneri, Carlo Pellegatti che attraverso il proprio account YouTube ha fatto il punto della situazione.

“Cosa è successo a Loftus-Cheek? Tutti, dopo la partita, si sono posti questo quesito riguardo il mancato impiego del centrocampista inglese. La verità è che Ruben ha voluto stare vicino alla squadra, si sente un leader ed è per questo che è volato in trasferta con i compagni. Il suo è stato un gesto di vicinanza, può essere il leader morale di questo spogliatoio”.