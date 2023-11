Nuova proprietà Inter: l’annuncio dall’Italia

Cessione Inter: ecco nuovi aggiornamenti. Arriva una proprietà italiana? C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Momento delicato, sotto il punto di vista societario, per l’Inter con Zhang che nel 2024 dovrà trovare una soluzione se non vuole perdere a zero la società nerazzurra. A maggio scadrà il prestito con Oaktree, nel caso in cui non riuscisse a restituire il debito il gruppo cinese Suning potrebbe perdere il controllo del club. Intanto, dall’Italia arrivano delle novità riguardo il futuro dell’Inter: ecco tutti i dettagli.

Quale sarà il futuro societario dell’Inter? Aumentano i dubbi riguardo la cessione del club. Ecco le ultimissime in merito alla vendita della società nerazzurra che, nel corso della propria storia, ha assistito a varie fasi in cui diversi presidenti si sono succeduti. Ecco un retroscena interessante che riguardo un argomento del passato che è stato precursore dell’arrivo all’Inter di Suning e della famiglia Zhang.

Cessione Inter, c’è l’annuncio dall’Italia: ecco tutti i dettagli

A fare il punto della situazione è l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti che è tornato a parlare della cessione del club all’imprenditore indonesiano Erick Thohir. All’epoca fece molto scalpore la decisione di Moratti di vendere l’Inter ad una proprietà straniera.

Il presidente di Saras fu il precursore dell’arrivo in Italia delle proprietà straniere, visto che da lì a poco anche altre società cambiarono proprietà finendo nelle mani di ricchi investitori esteri. La cessione a Thoir portò, a distanza di anni, l’Inter a Suning. Ecco il ricordo di Moratti che nel corso di un’intervista, rilasciata alla Gazzetta di Parma, si è soffermato su questo argomento.

Svelate le motivazioni che portarono Massimo Moratti a cedere l’Inter a Erick Thoir.

“Avevo avvertito qualcosa di negativo di quello che, da lì a poco, sarebbe potuto accadere nel mondo del calcio. Questo sport oggi, rapportandolo ad un club di primo livello, non può essere gestito da una famiglia e da un solo uomo al comando: era venuto il momento di cedere il club. Devo dire la verità, l’Inter non mi manca e in questi anni non ho avuto tempo per farmela mancare”.

Moratti e il calcio di oggi: le parole dell’ex presidente

L’ex presidente dell’Inter si è soffermato anche sul calcio di oggi. Infine, Moratti ha ufficialmente negato un ritorno in scena della sua famiglia.

“Questo calcio non mi piace. Scommesse? Ci stupiamo dei calciatori che fanno ciò ma ci dimentichiamo che club sono sponsorizzate da queste aziende. Anche all’epoca ciò non lo condividevo”.