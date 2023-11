Francia in lutto: il mondo del calcio piange, il giocatore aveva solo 20 anni

Lutto in Francia per la giovane vita spezzata che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Aveva solo 20 anni.

Un classe 2003, che aveva vestito anche una maglia importante in Francia, a soli 20 anni ha lasciato la vita a causa di ragioni del tutto misteriose ancora, che non sono state chiarite.

Soltanto vent’anni e ha perso la vita il calciatore francese, come comunicato dalla società che lo ha avuto in passato all’interno del proprio organico. Il post pubblicato, nel comunicato ufficiale, per annunciare il decesso del giocatore francese ex di una big del calcio in Francia.

Francia in lutto: il mondo del calcio piange la morte del giovane difensore

Una big del calcio francese ha pubblicato il comunicato ufficiale sul decesso del giovane difensore, Valentin Poroye.

Il classe 2003 ha giocato in una delle big del calcio in Francia, tra le fila delle giovanili. In circostanze misteriose è scomparso nel corso dell’ultimo week-end, con l’annuncio sulla morte pubblicato soltanto quest’oggi.

A pubblicare la notizia della morte di Valentin Poroye è stato il Lille, club nel quale ha militato qualche anno fa. A soli 20 anni, dopo le giovanili vissute al club di Ligue 1, ha perso la vita e nella mattinata di venerdì si terranno i suoi funerali.

Calcio in lutto in Francia: circostanze misteriose sulla morte di Poroye

Ai funerali sarà presente una delegazione del Lille e non è da escludere qualche figura importante del mondo del calcio in Francia, che è in lutto per la scomparsa di Poroye.

Tragedia nel mondo del calcio perché ha perso la vita a soli 20 anni. Inoltre, in circostanze misteriose perché, scomparso nel corso dell’ultimo week-end – praticamente domenica -, è stato comunicato il decesso soltanto quattro giorni dopo.

Lille in lutto: il post pubblicato nel ricordo di Poroye

Il Lille, con quanto segue, ricorda Valentin Poroye, calciatore scomparso prematuramente. Ecco cos’ha scritto il club francese: “Il LOSC manifesta tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito il nostro ex giocatore, Valentin Poroye. Il calciatore è morto all’età di vent’anni. Era un difensore fortissimo che ha giocato con le nostre giovanili, precisamente dal 2018 al 2020. Aveva ancora molto da dover dare nella vita e nel calcio. Noi della società porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Valentin Poroye. Non ti dimenticheremo mai”. A queste parole, si è accodata poi l’intera Ligue 1 sul ricordo del giovane difensore scomparso a soli vent’anni. E intanto, le indagini sulla sua scomparsa, continueranno nel corso dei prossimi giorni per chiarire il motivo del decesso.