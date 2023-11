Calciomercato: il nuovo Modric sbarca in Serie A, beffato il Milan

Nel calcio, si sa, molto spesso si fa quella rincorsa affannosa, davanti ad un giovane talento, per individuare chi è nel passato il giocatore che più può essere paragonato a lui. Quello che da tutti viene identificato come il nuovo Modric sta per sbarcare in Serie A. E’ una beffa per il Milan, che da tempo si muoveva sulle sue tracce.

Un tempo il campionato italiano era visto dai calciatori di tutto il mondo come una sorta di punto di approdo. La lega in cui dimostrare, una volta per tutta, il proprio valore. Oggi, purtroppo, tanto nei top club quanto nelle piccole società, non è più così. Il nostro calcio è il posto ideale per completare il proprio percorso di crescita e prendere il volo sfruttando un importante trampolino di lancio. In tal senso la stella del calcio europea, considerata da tutti gli addetti ai lavori come l’erede naturale di Luka Modric, è pronta a sbarcare in Serie A. Beffando il Milan, che da tempo era sulle sue tracce.

Il nuovo Modric in Serie A: beffato il Milan

Come è noto, il Milan è costantemente alla caccia di giovani talenti da crescere e da far esplodere in maniera definitiva. Su questo talento i rossoneri sono arrivati con largo anticipo, ma fin qui è sempre mancato il guizzo giusto per chiudere. Ora si rischia seriamente la beffa.

Stando a quanto raccontato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Atalanta starebbe seguendo con particolare interesse Martin Baturina della Dinamo Zagabria. Trequartista puro e calciatore dotato di una tecnica fuori dal comune, piace e tanto agli orobici, che come al solito sono vigili su profili di questa natura.

Baturina all’Atalanta: costo di 15 milioni

Il Milan è stato forse il primo grande club a fiondarsi su Martin Baturina, ma ha deciso fin qui di non affondare il colpo. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, per il trequartista della Dinamo Zagabria, complice la vetrina internazionale di cui ha goduto in questa stagione grazie alla Champions League, il prezzo è salito. Ed arrivato intorno ai 15 milioni di euro. Chiaramente serve una approfondita riflessione prima di investire una simile cifra per un giocatore classe 2003. L’Atalanta lo monitora e prepara l’affondo.