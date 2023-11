Cessione Juventus, tutto vero: svelata la cifra e la data

Di questo scenario se ne sta parlando già da diversi mesi, ma l’impressione è che ora la cosa sembrerebbe essere addirittura prossima alla realizzazione.

Arrivano infatti conferme in merito all’incredibile cessione della Juventus, con cifre e date che sarebbero addirittura anche già state svelate stando alle ultime indiscrezioni.

Da capire quando e come il tutto si evolverà da qui ai prossimi mesi, col mondo bianconero che potrebbe essere completamente stravolto da un’operazione del genere. Nel mentre i tifosi iniziano a schierarsi contro questa decisione, che la società avrebbe ovviamente preso per il bene della Juventus, che rimane sempre al primo posto.

Cessione Juventus, tutto vero: le ultime

Nel corso di questi mesi si è parlato tanto della possibilità per la Juventus di cambiare proprietà, ma la cessione della quale stiamo parlando riguarderebbe uno dei giocatori simbolo della formazione di Massimiliano Allegri.

L’ottimo inizio di stagione dei bianconeri ha fatto tornare in auge i nomi di alcuni dei giocatori della Vecchia Signora, che di conseguenza sarebbero tornati appetibili sul mercato. Considerato anche il momento economico che la Juventus sta attraversando, oramai nessuno è incedibile, neanche gli imprescindibili di Allegri, cosa alla quale l’area tecnica ci ha oramai fatto una ragione. A fronte di questo continuano a circolare incessanti le voci in merito alla cessione di uno dei giocatori più amati di questa Juventus, che alla fine rimangono però tali considerato il fatto che le operazioni relative al bianconero sembrerebbero essere più facili a dirsi che a farsi.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic deve decidere cosa fare del suo futuro, anche perché ad oggi pretendenti concrete non hanno bussato alla porta della Juventus a causa delle alte cifre di un’eventuale operazione per il serbo. Essenzialmente il numero 9 della Vecchia Signora non è ritenuto un buon affare, salvo che il prezzo non cali di botto.

Juventus, Vlahovic snobbato: salgono le possibilità di un rinnovo

Stando dunque a quanto anticipato, Dusan Vlahovic non è ritenuto essere un buon affare dalle pretendenti, considerato il suo complicato inizio di stagione. Questo potrebbe decisamente complicare un suo addio alla Juventus, la quale potrebbe invece sfruttare il momento rinnovandogli il contratto.

Stando infatti a quanto riportato dalla rosea questa mattina, la Vecchia Signora potrebbe provare ad allungare l’accordo con Vlahovic spalmando parte dell’esoso stipendio andando oltre il 30 giugno 2026.

Da capire se il serbo accetterà questa condizione, ma dalle parti della Continassa sono fiduciosi che un accordo possa a breve essere raggiunto.

Caso Vlahovic: senza rinnovo la Juve lo svende

Qualora Vlahovic non dovesse accettare le condizioni di rinnovo che gli proporrà la Juventus, il club bianconero potrebbe decidere di mettere ufficialmente sul mercato il serbo. A fronte di quanto è stato detto prima, però, il numero 9 rischia di essere seriamente svenduto, ma molto meglio questo che eventualmente niente nelle casse.