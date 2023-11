Eleonora Incardona da sogno: lo scatto fa impazzire i fan

Eleonora Incardona sembra avere la possibilità di diventare sempre più bella: nell’ultima foto però, tutti guardano il décolleté.

Per lei diventare molto famosa è stato facile, visto che il suo viso ormai è legato al mondo del calcio. In Italia è ovviamente lo sport nazionale e così, di visibilità la splendida Eleonora Incardona ne ha avuta davvero tanta. Da aggiungere però a questo, le sue curve da urlo ed ecco che i fan diventano subito centinaia di migliaia. Un gioco da ragazzi.

Viso bellissimo, fisico da urlo, Eleonora non ci ha messo poi tanto a diventare seguitissima da quando la tv le ha dato una grande mano a farsi ammirare da tutti. Da dire però che sono tantissimi i seguaci della bella mora che ammettono di apprezzare anche tantissimo la sua bravura. Cosa ovvia, visti i livelli a cui è arrivata la meravigliosa siciliana.

La Incardona però non fa mancare qua e là anche qualche post bollente sui social. Brava sì, ma i fan vogliono anche la loro parte ed Eleonora è sempre pronta ad accontentarli. Infatti alla fine per ammirarla basta accendere la tv, ma se la bellissima classe ’91 vanta oggi quasi un milione di follower un motivo ci sarà. Infatti, basta accedere al suo profilo ed ammirare qualche scatto per capire come fa.

Incardona hot: scatto da sogno

Le curve sono pazzesche al punto che alla meravigliosa siciliana basta dover posare per motivi pubblicitari in pigiama, che i suoi scatti possono diventare l’ennesimo post da urlo condiviso su Instagram. Guardate infatti che foto, quella da poco messa in rete dalla conduttrice trentaduenne.

Sorriso splendido ed occhi da incanto come sempre, Eleonora è davvero una dea. Ma avete visto cosa fa con quel pigiama? L’apertura centrale è da brividi, tanto che i tantissimi follower che hanno schiacciato il cuoricino sul proprio cellulare si lasciano andare a commenti spesso sopra le righe, ma sicuramente ricchi di ammirazione per lei.

Prima di pensare alla conduzione, in pochi lo sanno, la splendida ragusana provò a diventare famosa prima grazie a Miss Italia che però non vinse, poi con Veline. Anche lì però non riuscì subito da diventare famosa, ma ora eccola sia seguitissima che molto amata.

Da modella poi, come sappiamo, la splendida mora è arrivata alla conduzione di programmi sportivi su Sportitalia, il canale che effettivamente l’ha scoperta prima di tutti. Inoltre, oltre ad essere una seguitissima influencer e conduttrice, oggi Eleonora è anche imprenditrice grazie al suo progetto Private Watch Club che le sta dando molte soddisfazioni.