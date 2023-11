Esonero in Serie A, l’annuncio del dirigente: c’è la svolta

Annuncio ufficiale da parte del club: il direttore sportivo ha rotto gli indugi comunicando la decisione riguardo l’esonero dell’allenatore.

Avvio di stagione sottotono per la squadra, che è attualmente in lotta per non retrocedere. Ecco perché la società ha avviato delle consultazioni e messo in discussione il futuro dell’allenatore. Dopo giorni di riflessioni, ecco la decisione ufficiale da parte del club. Attraverso le parole del direttore sportivo, sono stati resi noti i dettagli sulla scelta della società di esonerare l’allenatore.

L’avvio di stagione complicato ha portato i tifosi a criticare l’andamento della squadra. Nel mirino è finito soprattutto l’allenatore che ha ricevuto non poche critiche. In tanti, infatti, hanno chiesto l’esonero immediato del tecnico e l’arrivo di un nuovo mister. Questa pausa poteva essere utile alla società per sistemare le cose e rimettersi in riga con un nuovo allenatore in panchina. Ecco la decisione ufficiale da parte del club di Serie A che ha preso una decisione riguardo l’esonero del tecnico. Le parole del direttore sportivo del club hanno confermato tutto riguardo la scelta della società.

Esonero in Serie A? Decisione ufficiale della società, le parole del ds

La cocente sconfitta in campionato ha aperto un dibattito attorno al destino dell’allenatore. La società si è riunita e confrontata e alla fine ha preso una decisione sull’esonero del tecnico. Ecco le parole del direttore sportivo che, quest’oggi, ha fatto il punto della situazione riguardo il destino del tecnico.

Non si nasconde il dirigente che, alla fine, comunque ha confermato sulla panchina dell’Hellas Verona Baroni che non sarà esonerato. Il tecnico della squadra scaligera continuerà la sua avventura con i gialloblù. Ecco la conferma ufficiale da parte di Sean Sogliano che ha detto la sua su questo argomento nel corso di un’intervista al quotidiano l’Arena.

“Tutti siamo preoccupati, la situazione è difficile. Al di là di tutto, ritengo Marco Baroni un ottimo allenatore. Ha commesso degli errori, questi sono sotto gli occhi di tutti. La scelta di confermarlo in panchina è certa: bisogna aiutarlo e supportarlo, non vogliamo abbandonarlo. Vogliamo concedergli un’altra chances per uscire da questo momento di difficoltà”.

Hellas Verona, Baroni confermato: Ballardini resta sullo sfondo

Il principale indiziato a prendere il posto di Baroni all’Hellas Verona era Davide Ballardini che, a questo punto, resta sullo sfondo in caso di eventuali ribaltoni che potrebbero avvenire nelle prossime settimane. Nonostante la fiducia, Baroni all’Hellas Verona resta in discussione: le prossime gare segneranno, in un modo o nell’altro, il suo destino all’interno del club scaligero.