Calciomercato: il nuovo allenatore è Gallardo, c’è l’accordo

Nuova esperienza in panchina per il giovane e promettente allenatore Marcelo Gallardo. Alla ricerca di un club prestigioso, il tecnico ha finalmente trovato una nuova squadra. Il presidente ha scelto lui, ecco l’annuncio che spiazza i tifosi.

La decisione della società, di mandare via l’allenatore, ha sorpreso in tanti. Il campanello d’allarme è suonato a seguito dei recenti risultati che hanno portato all’addio dell’allenatore che, comunque, è stato esonerato dalla sua squadra. A distanza di qualche settimana, la società ha deciso di prendere una giovane rivelazione, ovvero Marcelo Gallardo che a distanza di tempo trova finalmente una nuova squadra. Ecco tutti i dettagli riguardo l’arrivo in panchina dell’argentino.

C’erano tanti allenatore in corsa, tra cui anche Julian Lopetegui che fino all’ultimo è stato in lizza per un posto sulla panchina del club. Alla fine, il rifiuto del tecnico spagnolo ha spinto la società a valutare altre alternative. Tra i tecnici disponibili c’era Marcelo Gallardo che, dunque, ha accettato questo nuovo incarico. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza ha deciso di sostituire l’allenatore con l’argentino che avrà finalmente la possibilità di guidare una squadra dopo l’addio dal River Plate.

Ultime notizie calciomercato: c’è Gallardo per la panchina, ecco tutti i dettagli

L’Al Ittihad cambia allenatore. Dopo l‘addio di Nuno Espirito Santos, la società ha deciso di affidarsi ad un nuovo mister che avrà il compito di proseguire il lavoro del portoghese che ha lasciato la squadra arabo in enorme difficoltà. La posizione in classifica non conferma le ambizioni della squadra che era partita a inizio stagione con dei buoni propositi. La volontà del club era quella di ambire alle zone alte della classifica e, invece, si ritrova a metà.

Ecco perché il club di Benzema e Kanté ha mandato via Nuno Espirito Santos che è stato esonerato nei giorni scorsi. Il principale candidato per la panchina del club era Lopetegui che, invece, ha rifiutato la destinazione. Ecco perché la dirigenza ha deciso di nominare come nuovo allenatore dell’Al Ittihad Gallardo.

Niente Napoli, Gallardo sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

Il profilo del tecnico argentino era stato accostato, con insistenza, anche alla panchina del Napoli che però non ha approfondito i contatti scegliendo di esonerare Rudi Garcia e ingaggiare Walter Mazzarri. Gallardo potrà comunque vivere una nuova avventura in panchina visto che è pronto a firmare con l’Al Ittihad che ha deciso di affidarsi a lui per sostituire Nuno Espirito Santos.