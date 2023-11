Serie A, dietrofront sull’esonero: allenatore confermato, il motivo

Il complicato inizio di stagione della squadra ha portato la piazza a rumoreggiare con una certa veemenza nei confronti dell’allenatore, chiedendone a gran voce l’esonero perché non indicato essere l’uomo giusto per il club.

Sempre attenta alle considerazioni della propria gente la dirigenza, valutando l’operato del tecnico, si è effettivamente resa conto che il rendimento non era quello sperato, mettendo seriamente in discussione la posizione dell’allenatore in panchina.

Dopo l’ultima, consente, sconfitta in campionato, la società si è riunita per discutere sul futuro del mister, facendo passa l’idea che l’esonero sembrava essere oramai mera questione di tempo. Contro ogni pronostico, però, il club ha fatto dietrofront su questa scelta confermando l’allenatore.

Dietrofront sull’esonero: allenatore confermato

Negli ultimi giorni non si è parlato di altro, eppure il club ha deciso di stupire tutti con una scelta che sembrava essere pura utopia solo fino a qualche ora fa. Lo scarso rendimento della squadra ha infatti lasciato intendere che la società potesse optare, nel corso di questa sosta, per un clamoroso esonero, sul quale dirigenti e proprietari hanno ragionato tanto in questi ultimi giorni.

Evitando di prendere una decisione affrettata, data dal momento, contro ogni pronostico il club ha deciso di fare un clamoroso dietrofront sull’esonero confermando l’allenatore alla guida della squadra. Fiducia confermata, anche se ovviamente le chance a disposizione sono finite, non si può più sbagliare.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, Marco Baroni sarà alla guida dell’Hellas Verona anche al rientro dalla sosta. Tutte le ipotesi fatte in questi giorni per il club scaligero sono dunque crollate in un niente, con la società che forse ha optato per questa soluzione convinta che il toscano possa essere ancora l’uomo giusto per questa squadra, nonostante la vasta gamma di profili validi presenti sul mercato.

L’Hellas conferma Baroni: ora però vietato sbagliare

L’Hellas Verona ha dunque deciso di confermare Marco Baroni alla guida della squadra, ma come detto d’ora in poi è vietato sbagliare. La formazione scaligera ha un rendimento da retrocessione, ed il penultimo posto in classifica fa aleggiare brutti ricordi dalle parti del Bentegodi.

C’è dunque bisogno di cambiare registro, e Baroni sarà obbligato a farlo già nelle prossime due partite contro Lecce ed Udinese, avversari tanto abbordabili quanto insidiosi. Contro queste due compagini il Verona ha difatti l’obbligo di (tornare a) vincere, ed il tecnico toscano ne è consapevole, così come lo è del fatto che se le cose non dovessero andare come ci si aspetta verrà esonerato.

Baroni confermato: il motivo dietro la scelta

La scelta dell’Hellas di confermare Baroni potrebbe nascondere velatamente anche un altro significato rispetto a quello della semplice continuità. Stando a TMW, infatti, il fatto che il Verona stia passando nelle mani di un fondo anglo-americano avrebbe portato a Setti e Sogliano ad evitare di prendere decisioni drastiche da lasciare poi in eredità ai nuovi proprietari.