Inter, accordo con gli sceicchi: annuncio ufficiale

By

Ultimissime notizie Inter: c’è l’annuncio ufficiale da parte del club, svolta a sorpresa della società. C’è l’accordo con gli sceicchi.

Nuovi aggiornamenti in merito all’intesa raggiunta, nella giornata di oggi, tra l’Inter e gli arabi. C’è l’annuncio ufficiale della società che ha comunicato tutti i dettagli riguardo la nuova partnership con gli sceicchi che hanno deciso di investire nel club nerazzurro. Grande occasione, dunque, per l’Inter che grazie a questo accordo potrà espandere i propri interessi anche in medio oriente. Un indizio anche sulla futura cessione della società.

L’Inter quest’oggi ha ufficialmente annunciato un nuovo accordo con gli arabi. Questa intesa sarà valida fino alla stagione 2025-2026. L’intesa arriva in un momento particolare della stagione nerazzurra.

Comunicato ufficiale Inter: accordo con gli sceicchi

In attesa di novità riguardo la cessione dell’Inter, che nel 2024 dovrà trovare una soluzione riguardo il debito, altrimenti Zhang rischia di regalare la società ad Oaktree, la società ha ufficialmente trovato l’accordo con un nuovo ricco sponsor che avvicina sempre di più l’Inter verso il mercato orientale.

La promozione, che è stata celebrata nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Frosinone, permette al club di avere tra i suoi partner una grande azienda araba che è già sponsor di altri top club europei.

Formalizzata l’intesa tra l’Inter e Qatar Airways che è diventato il nuovo Official Global Airline Partner del club. La partnership è stata sancita dopo gli incontri tra i vertici nerazzurri e quelli arabi. Attraverso un comunicato, la società ha informato che oggi il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello è al Dubai Airshow 2023, dove è stato accolto insieme alla Legend Marco Materazzi da Badr Al Meer, Group Chief Executive di Qatar Airways

Così Alessandro Antonello dopo l’accordo.

“Orgogliosi di accogliere nella famiglia Inter Qatar Airways che è ufficialmente un nostro global partner. L’accordo conferma l’appeal del nostro brand che si lega ad una delle migliori compagnie aeree, leader a livello internazionale. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways la nostra fanbase, con oltre 400 milioni di tifosi nel mondo, la nostra storia gloriosa, i valori e il legame con la città di Milano. Tutto ciò sarà di supporto al nuovo partner per sviluppare al meglio il loro business”.

Qatar Airways nuovo sponsor Inter

A parlare è anche Badr Al Meer, che ha ufficializzato l’intesa tra Qatar Airways e Inter.

“Con la città di Milano abbiamo un legame profondo, nel 2002 annunciammo la prima destinazione italiana da Doha. Questa collaborazione con l’Inter rappresenta il coronamento del progetto e del rapporto con la nostra città. L’Italia è un mercato interessante per Qatar Airways e questa partnership rafforzerà il legame con la città di Milano. Non riguarda solo l’Italia, visto che l’Inter ha un seguito anche nei mercati europei ed asiatici”.