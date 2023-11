Lazio-Roma, esplode la rabbia del tecnico: cos’è successo

La sfida tra Lazio e Roma non smette di far parlare di sé: esplode la rabbia per la partita, cos’è successo

Il derby tra Lazio e Roma è un evento in grado di scatenare molte emozioni nei tifosi capitolini: si passa dall’ansia pre match alla frustrazione in caso di risultato negativo. Tuttavia, la rabbia non colpisce solo i supporter: ecco cos’è successo.

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida nella Capitale c’era il classico clima teso da derby. Nei giorni precedenti i due allenatori si erano già pizzicati in conferenza stampa. I fan speravano di assistere dunque a una prova di supremazia del proprio équipe rispetto all’eterna rivale. Tuttavia, non è andata così.

Le due squadre hanno provato a rendersi pericolose ma è mancata ad entrambe la giusta lucidità. Sette ammonizioni, quattro per la Roma e tre per la Lazio, e solamente tre tiri in porta, due per i padroni di casa e uno per gli uomini di Mourinho. Una partita che non ha soddisfatto né i romanisti né i laziali. A tal proposito, i due tecnici hanno espresso le proprie considerazioni sulla gara: ecco le loro dichiarazioni.

Lazio-Roma, i tecnici danno spettacolo: cos’è successo

Una città, due squadre, un evento in grado di regalare la gloria o di distruggere il morale dei tifosi. In panchina sempre loro due: José Mourinho e Maurizio Sarri. Per entrambi il campionato non si è aperto nel migliore dei modi. Nonostante ciò, i due équipe capitolini sono riusciti a conquistare punti preziosi, che gli hanno permesso di scalare posti in classifica.

La sfida si è accesa già qualche giorno prima con le parole di Sarri nel post partita di Champions League con il Feynoord: “La Roma si può permettere un’amichevole giovedì, noi abbiamo fatto una guerra stasera. C’è una differenza fondamentale”.

Parole forti, a cui Mourinho ha risposto nel corso della conferenza stampa per il match di Europa League: “Io rispetto sempre gli avversari. Magari quello che fa la differenza tra la storia di allenatori e giocatori è il modo di pensare le partite. La differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità”.

Lazio-Roma, la partita non entusiasma: colpa del campo?

Fuoco e fiamme tra i due allenatori che però non sono riusciti ad incidere, con gli uomini a loro disposizione, sul campo da gioco. Difatti, nonostante il calore del pubblico, come di rito le due tifoserie si sono sfidate con striscioni e coreografie, la gara non ha regalato sussulti particolari. Senza Ibanez, protagonista in negativo per la Roma e in positivo per la Lazio nei precedenti scontri, il derby della Capitale si è infatti chiuso a reti bianche.

Se José Mourinho ha accusato l’arbitro Massa, ai microfoni di DAZN, di essere stato troppo clemente nei confronti di Ciro Immobile, che per il tecnico della Roma andava espulso per proteste, Maurizio Sarri ha contestato lo stato del terreno di gioco dell’Olimpico.

Nello specifico, nel post partita, l’allenatore della Lazio ha espresso tutta la sua indignazione in conferenza stampa: “A Roma abbiamo un problema serio. Stasera hanno giocato due tra le più forti d’Italia su un campo amatoriale, neanche da dilettanti. Se un giorno andrò via dalla Lazio sarà per questo”.

A poche ore dalle dichiarazioni dell’ex mister della Juventus, come riporta il Corriere dello Sport, la società proprietaria dell’impianto, Sport e Salute, ha risposto alle accuse del toscano: “Il terreno di gioco dello Stadio Olimpico è in ottime condizioni e rispetta a pieno i requisiti della UEFA. Pertanto, non costituisce un tema”.

Inoltre, quest’estate si sono svolti lavori di implementazioni dei sistemi relativi al mantenimento e al miglioramento del manto erboso, visto l’utilizzo assiduo dovuto alle tantissime partite giocate dalle due squadre.

Dunque, in attesa del ritorno della Serie A, le due squadre e i rispettivi tecnici dovranno analizzare gli errori commessi nel derby per affrontare il campionato e i prossimi impegni in Europa con maggiore brillantezza e determinazione.