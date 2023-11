Mercedesz, che bomba: illegale in costume

Mercedesz Henger ha, di recente, pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in bikini: boom di ‘mi piace’ e commenti

Fan in visibilio per la modella italo-ungherese Mercedesz Henger: sui social pubblicati alcuni scatti che hanno fatto impazzire i suoi followers.

La giovane influencer e figlia di Henger ha di recente postato sul proprio profilo Instagram un video che la ritrae in due scatti. Nel primo appare una Mercedesz bambina, sorridente, con la scritta: “Hi, my name is…”; il secondo, invece, è uno scatto recente con la modella in bikini e con la didascalia: “Mercedesz”, che completa la frase precedente.

Il trend che sta spopolando ha fatto effetto anche sulla modella classe 1991, molto attiva sui suoi profili ufficiali dei vari social network. Il post in questione ha ricevuto più di cinquemila “mi piace”, oltre a tantissime interazioni e commenti. Sotto il video, si leggono alcuni commenti di apprezzamento per Mercedesz, quali: “Mi sono innamorato”, “Che spettacolo”, o ancora “Sei davvero una bellissima ragazza”; oltre alle innumerevoli emoticon di faccine innamorate e cuori di ogni tipo e colore.

Mercedesz Henger è molto seguita e apprezzata sui social: su Instagram conta ben 851mila followers. Niente male anche i numeri su Tik Tok, dove i seguiti sono circa 114mila, oltre a quasi 375mila “mi piace”.

Mercedesz Henger da urlo: il bikini è incontenibile

L’ex concorrente dell’isola dei famosi è molto attiva anche per le cosiddette “Instagram stories”, nelle quali ha risposto ad alcune domande poste nelle ultime ore dai suoi fan.

Recentemente, infatti, Mercedesz ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Mi annoio. Andiamo di domande anonime”, con tanto di link per i followers desiderosi di porgli alcune questioni.

Tra queste, in particolare, se ne legge una riguardante lo sport preferito della modella italo-ungherese. La sua risposta è stata: “Tutti… giuro non riesco a sceglierne uno in particolare. E ne ho ancora tanti da provare!”, con annesse foto che la ritraggono in momenti di svago e sport.

Un’altra domanda posta da un suo fan è stata: “Accetteresti mai un appuntamento a cena al buio?”. La risposta della Henger è stata, però, piuttosto chiara: “Oddio…no. Sono stata traumatizzata già abbastanza volte. Il rischio nuovo trauma sarebbe troppo alto”.

Il profilo ufficiale di Mercedesz Henger, in totale, contiene più di duemila post pubblicati, con tante foto in bikini e non solo, che hanno fatto impazzire i suoi followers. L’ultimo, pubblicato di recente, la ritrae in un costume da bagno piuttosto mozzafiato e le reazioni del suo pubblico non sono di certo mancate.