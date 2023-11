Ribaltone in panchina, ritorno alla Mazzarri: il club ha deciso

Il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli potrebbe non essere l’unico nostalgico al quale potrebbe assistere in Serie A da qui a qualche giorno.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbe un altro club che potrebbe riaccogliere una leggenda assoluta dopo tanti anni di lontananza, affidandogli la guida della squadra almeno fino alla fine della stagione.

Anche in questo caso l’allenatore potrebbe fungere da traghettatore, ed anche se non è nello stile della società agire in questo modo, gli ultimi deludenti risultati ed atteggiamenti della squadra hanno attivato un campanello d’allarme che la società non può per alcun motivo snobbare. O si cambia adesso o c’è il serio rischio di mandare all’area un’intera stagione.

Sosta di cambiamenti: altro ribaltone in panchina

Questa di novembre verrà ricordata come la sosta dei cambiamenti in panchina, almeno in Serie A, visto che oltre al Napoli ci sarebbero altri club in procinto di cambiare guida tecnica dopo gli ultimi, deludenti, risultati.

Fra le squadre che rientrano in questo gruppo ci potrebbe anche essere il Milan, visto che Stefano Pioli è seriamente a rischio esonero dopo l’ultimo mese horror dei rossoneri. Il pareggio di Lecce sarebbe potuto essere fatale per il tecnico parmigiano, ma il diavolo ha invece deciso di confermarlo alla guida della squadra, facendolo comunque rimanere sotto esame.

C’è dunque bisogno di una svolta per evitare di buttare all’aria un’intera stagione, ed è per questo che il Milan potrebbe tornare sui suoi passi cambiando anche idea su Stefano Pioli, esonerandolo, soprattutto se le cose non dovessero cambiare. A fronte di questo diversi nomi sarebbero stati accostati alla panchina del diavolo nel corso degli ultimi giorni, ma quello che più stuzzicherebbe l’ambiente sarebbe quello di Roberto Donadoni. L’indiscrezione lanciata da Forza Milan su Facebook ha infatti scatenato opinioni contrastanti in merito, ma se l’ha fatto il Napoli con Mazzarri, perché non potrebbe farlo il Milan con un allenatore che conosce molto bene l’ambiente rossonero?

Donadoni allenatore del Milan? Ecco perché potrebbe essere un’idea valida

Al momento nessuna conferma è arrivata in merito ad un possibile approdo di Donadoni sulla panchina del Milan, ma l’indiscrezione lanciata da Forza Milan non è di certo passata inosservata.

Ma perché Donadoni potrebbe essere la soluzione giusta per il diavolo? L’ex Bologna e Napoli, fra le altre, conosce molto bene l’ambiente rossonero, considerati i suoi trascorsi da giocatore, ed un suo ritorno potrebbe dare nuova linfa vitale e senso di appartenenza ad un gruppo che pare averlo completamente perso.

Donadoni idea, Pioli in bilico: decisive le prossime gare

Il Milan rischia di cadere nello stesso errore del Napoli: cambiare (forse) troppo tardi. Stefano Pioli è stato infatti confermato alla guida del diavolo, ma se le partite contro Fiorentina e Dortmund non dovessero andare come la dirigenza si aspetta, ecco che l’esonero potrebbe essere inevitabile a quel punto. Ed allora, perché evitare di vivere col dubbio e cambiare subito sfruttando questa sosta?