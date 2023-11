Napoli: doppia tegola per Mazzarri, annunciati due infortunati

Ultimissime notizie Napoli: annuncio della società riguardo l’infortunio di due titolari. Inizia male l’avventura in azzurro per Walter Mazzarri.

Arrivato questa mattina in città, il neo tecnico ha svolto il suo primo allenamento agli ordini della squadra. Ecco, intanto, il comunicato del Napoli che ha fatto il punto della situazione riguardo l’infortunio di due titolari.

Non comincia bene la seconda avventura in azzurro per Walter Mazzarri che oggi ha svolto la sua prima seduta con la squadra. Al netto delle assente, il tecnico ha potuto lavorare con quei pochi giocatori a disposizione che non sono partiti con le rispettive Nazionali. Oltre a questo, è arrivato anche il bollettino medico riguardo gli infortunati: due pessime notizie per Mazzarri che parte subito con il piede sbagliato. La sorte non aiuta l’allenatore che in vista della ripresa del campionato, dovrà fare a meno di due titolari. Ecco tutti i dettagli.

Napoli: il report dell’allenamento, annunciati due infortunati

Brutte sorprese per il tecnico del Napoli Mazzarri, che ieri ha sottoscritto un contratto fino a giugno con gli azzurri. Il tecnico livornese, arrivato per sostituire l’esonerato Rudi Garcia, al rientro dopo la sosta per le Nazionali avrà di fronte subito l’Atalanta di Gasperini.

L’allenatore sfrutterà questa pausa per preparare i suoi in vista del tour de force che metterà di fronte il Napoli, tra le tante, anche a Juventus ed Inter in campionato e Real Madrid in Champions League.

Intanto, ecco il comunicato ufficiale da parte del club che ha annunciato due infortunati nel Napoli. Subito problemi per Mazzarri che per le prossime gare dovrà fare a meno di Meret e Mario Rui.

“Quest’oggi, presso la clinica Pineta Grande, Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto degli esami. Il portoghese ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per quanto riguarda il portiere, invece, una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già avviato il piano di recupero”.

Napoli, infortunio Meret e Mario Rui: ecco quando tornano

L’esito degli esami ha confermato le brutte sensazioni. Ecco tutti i dettagli riguardo l’infortunio di Alex Meret che tornerà a disposizione tra due settimane. Discorso diverso, invece, per Mario Rui che rischia di stare ai box per un po’ di tempo: la sensazione è che possa tornare direttamente nel 2024 a causa di questa lesione che ha compromesso il suo piano riabilitativo. Niente di preoccupante, infine, per Osimhen che oggi non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.