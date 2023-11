Napoli: sta arrivando insieme a Mazzarri, svolta in società

Ultimissime Napoli: dopo Mazzarri, De Laurentiis valuta un altro grande ritorno. Nuovo ruolo in società per lui, ecco tutti i dettagli.

Amarcord Napoli. La nomina di nuovo allenatore di Walter Mazzarri ha aperto le porte ad altri grandi ritorni. Nelle scorse ore è uscita fuori l’indiscrezione relativa ad Aronica, che potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico, ma anche ad un altro grande ritorno. Per lui un nuovo ruolo all’interno della dirigenza: ecco la pazza idea di Aurelio De Laurentiis che è pronto a dare una svolta alla società.

L’addio di Giuntoli, la scorsa estate, ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno dello staff del Napoli. L’arrivo di Meluso e la promozione di Micheli, Mantovani e Antonio Sinicropi, non sono bastate a sopperire l’assenza dell’ex direttore sportivo. Troppe questione da gestire per i dirigenti, alcuni dei quali neofiti in questo settore visto che fino ad un anno fa avevano il compito di coordinare solo l’area scouting del club. Ecco perché, dopo Mazzarri, De Laurentiis pensa ad un altro grande ritorno al Napoli: pieni poteri e ruolo da direttore generale.

Napoli, non solo Mazzarri: De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore generale

Annuncio clamoroso da parte del giornalista che ha lanciato una vera e propria bomba riguardo il ritorno a Napoli dell’ex dirigente. De Laurentiis è pronto a stupire la piazza con la nomina di un nuovo direttore generale. Resosi conto delle grandi difficoltà, nella gestione quotidiana dello spogliatoio, il presidente ha deciso di ingaggiare un nuovo dirigente che dovrà occuparsi delle questioni di routine che accadono a Castelvolturno.

Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, De Laurentiis è pronto a nominare come nuovo direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino. Dopo il ritorno di Mazzarri, il presidente starebbe riflettendo riguardo l’arrivo dell’ex dirigente che è stato tra i protagonisti della rinascita azzurro. Primo collaboratore di De Laurentiis, Marino ha gestito il Napoli fino al ritorno in Serie A prendendo giocatori di grande livello e qualità, che hanno fatto le fortune del club, come Hamsik e Lavezzi.

Attraverso il suo profilo X, ex Twitter, il giornalista ha rivelato questa indiscrezione relative al ritorno a Napoli di Pierpaolo Marino con De Laurentiis pronto a questa operazione nostalgia. Al dirigente può essere affidato già il mercato di gennaio. Ecco le parole di Marino che qualche giorno fa è stato intervistato da Radio Marte.

Marino torna a Napoli? Le ultime notizie

Aumentano le voci relative al possibile ritorno a Napoli di Pierpaolo Marino. Il giornalista Paolo Bargiggia ha svelato questo interessante retroscena, con De Laurentiis che in queste ore sta pensando al clamoroso colpo

Marino nei giorni scorsi ha rilasciato delle dichiarazioni e in merito ad un suo ritorno a Napoli ha così risposto. “Porto nel cuore tutte le squadre con cui ho lavorato. Non voglio pensare ad un possibile ritorno, si creerebbe un vespaio. Posso solo dire che Napoli e Udine sono due città che porto nel cuore. Ho vissuto anni importanti della mia carriera. Quando arrivai in azzurro lasciai l’Udinese che quell’anno andò in Champions League. De Laurentiis mi riconobbe alcune autonomie, rispetto fedelmente i patti. Lui voleva imparare da me perché non era a conoscenza di questo settore. Il mio bilancio a Napoli è stato di 52 milioni di utili. Avevo un costo giocatori di 38 milioni lordi. In squadra c’era gente come Hamsik, che aveva richieste dal Liverpool. Poi sono iniziati i problemi, a cominciare dalla scelta di Donadoni. Per questo mi sono dimesso, rinunciando a cinque anni di contratto. Adesso lasciatemi fare il tifoso”.