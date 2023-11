Ronaldo giocherà la Champions 2024/2025: la UEFA deciso

Anche se attualmente milita all’Al-Nassr, squadra di punta della Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo potrebbe seriamente tornare a giocare la Champions League già a partire dalla prossima stagione.

Un’indiscrezione, questa, trapelata nelle ultime ore dall’Inghilterra, ma che potrebbe incredibilmente concretizzarsi visto che la UEFA ci starebbe facendo più di un pensierino, con l’obiettivo di ridare notorietà al calcio europeo dopo i numeri in calo di questa stagione.

Il ritorno di CR7 parrebbe dunque essere un’ipotesi plausibile, anche se il come potrebbe far decisamente storcere il naso a tifosi e società, che sicuramente faranno notare tutti il loro disappunto per una scelta che potrebbe arrivare direttamente dalla UEFA stessa per l’appunto.

Ronaldo torna a giocare la Champions League: la UEFA ci pensa

Cristiano Ronaldo non si sta smentendo neanche in Arabia Saudita. Il portoghese continua ad essere fra i migliori, se non addirittura il migliore, della Saudi Pro League, nonostante in estate il campionato saudita si sia arricchito di grandi stelle.

L’ex Juventus ad oggi è il giocatore più decisivo dell’intera lega, ed il fatto che ne sia il capocannoniere non può che esserne una conferma. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, nel corso delle scorse ore sarebbero uscite fuori alcune incredibili indiscrezioni che avrebbero a vedere col futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe incredibilmente tornare a giocare in Champions League.

Il tutto non comporterebbe alcun addio all’Al-Nassr, ma una soluzione clamorosa che sicuramente farà storcere il naso a tantissime persone. Stando infatti a quanto trapelato dall’Inghilterra, secondo TMW, Ronaldo potrebbe tornare a giocare la Champions League perché la UEFA starebbe pensando di invitare l’Al-Nassr. Solo pochi mesi fa questo stesso scenario venne bocciato da Ceferin e compagnia, che a quanto pare parrebbe essere incredibilmente tornata sui suoi passi.

Al-Nassr in Champions League: ecco il perché

Il ritorno di Cristiano Ronaldo in Champions League è strettamente legato all’invito che la UEFA potrebbe fare all’Al-Nassr. Ma perché questo argomento è riuscito fuori quando sembrava essere stato una volta e per tutte chiuso qualche mese fa?

Semplicemente Ceferin sarebbe incredibilmente tornato sui suoi passi con l’obiettivo di tornare a registrare numeri importanti dopo il leggero calo di questa stagione, giustificando questa possibilità dicendo che l’Al-Nassr è addirittura uno dei tre club più popolari al mondo.

Appurato questo, è scontato dire che la questione è più semplice a dirsi che a farsi, visto che ci sono alcuni problemi da non sottovalutare assolutamente.

Due i problemi dietro l’invito dell’Al-Nassr alla prossima Champions

La UEFA starebbe dunque seriamente pensando di invitare l’Al-Nassr alla prossima Champions League, ma ci sarebbero due problemi dietro a questa possibilità. Oltre a quello geografico, ci si chiede non solo come si coniugherebbero le mire espansionistiche del calcio saudita con le nuove regole di Fair Play Finanziario, ma soprattutto: quale squadra verrebbe esclusa per far spazio all’Al-Nassr? Servirebbe dunque un criterio chiaro, casomai non legato ai soldi.