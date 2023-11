Svolta storica: scelto un allenatore donna, allenerà in Champions

Allenerà in Champions League, si tratta di una svolta storica su una panchina importante in Europa.

La scelta sulla guida tecnica che vedrà per la prima volta una donna allenare, nei campionati maschili, in Champions League.

È scattato l’esonero di recente per uno dei club che non sta rendendo secondo le aspettative della società che, dopo un lungo cammino fatto con il suo allenatore fino ai grandi traguardi di classifica e in Champions League, ha scelto di procedere verso il licenziamento. Un licenziamento che porterà un nuovo allenatore, con la figura di una donna su una panchina prestigiosa.

Allenatore donna, svolta storica: prima volta in assoluto, allenerà in Champions

Per la prima volta all’interno del massimo campionato della Nazione, c’è una svolta storica per una prestigiosa panchina di un club che ha voglia di risollevare il morale e la classifica di un ambiente non soddisfatto dai recenti risultati.

Di recente è scattato l’esonero per uno degli allenatori che in Champions League ha raccolto praticamente un solo punto e si è trovato ultimo nel girone della stessa manifestazione Uefa, punto raggiunto contro un’italiana.

Si tratta infatti dell’Union Berlino che avrà in panchina Marie-Loiuse Eta nella posizione di vice-allenatore di chi è subentrato a Fischer. Quest’ultimo, esonerato dopo la storia fatta a Berlino con l’Union, sarà infatti sostituito dall’ormai ex allenatore dell’Under 19 del club, accompagnato dal vice-allenatore donna.

Marie-Louise Eta sulla panchina dell’Union Berlino: prima volta storica

È la prima volta in assoluto in Germania, precisamente in Bundesliga, che si vedrà un allenatore donna su una panchina di un club del medesimo campionato. Si tratta infatti della scelta ufficializzata dall’Union Berlino che, in un comunicato apparso sul sito del club, ha annunciato di aver promosso Marco Grote dalla posizione di allenatore dell’Under 19 a quella della Prima Squadra, accompagnato dal suo nuovo vice, l’allenatore donna Marie-Louise Eta.

Allenatore donna: c’è un precedente tutto italiano

C’è una precedente tutto italiano sulla svolta che trova adesso la Bundesliga, e riguarda appunto il calcio nostrano. Si tratta non solo di Patrizia Panìco, che andò a sedersi sulla panchina dell’Italia maschile Under 16 nel 2017, ma nel millennio scorso fu il turno di Carolina Morace, che si sedette sulla panchina della Viterbese, nel campionato di Serie C del 1999 quando, Luciano Gaucci, affidò la panchina del club a lei. L’esperienza della Morace durò sole due partite, con una vittoria e una sconfitta, quando probabilmente il calcio italiano non sembrava ancora essere pronto ad una svolta di tale portata.