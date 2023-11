Tifosi della Juve senza parole: se ne va all’Inter

Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Juve, potrebbe trasferirsi all’Inter il prossimo anno: i tifosi non ci credono

Negli ultimi tempi, almeno a sentire le indiscrezioni di radio mercato, sembra che l’Inter si ‘diverta’ a contendere al Milan quasi tutti gli obiettivi di mercato attribuiti al club rossonero. O per i quali la dirigenza del Diavolo avrebbe già abbozzato una trattativa.

È così per Mehdi Taremi, il bomber iraniano già vicinissimo a diventare rossonero sul finale dello scorso mercato estivo. Ma anche per profili come Assan Ouédraogo, giovanissimo centrocampista dello Schalke 04, e Roko Simic, attaccante del Salisburgo.

C’è però un altro giocatore per il quale si rischia seriamente un derby di mercato, con Marotta che in un colpo solo potrebbe soffiare il 21enne ai cugini dando anche un dispiacere non di poco conto ai tifosi juventini.

Già perché il suddetto obiettivo è uno che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile bianconero dall’Under 17 alla prima squadra, prima di girovagare in prestito e alla fine essere stato acquistato a titolo definitivo dal suo attuale club. Dove, per inciso, sta brillando a suon di prestazioni rimarchevoli.

Dragusin-Inter, si può: i tifosi bianconeri sono increduli

“Alla Juventus sono cresciuto tanto, è stato importante imparare da campioni come Bonucci e Chiellini. Io adesso sono in un momento di fiducia ma non devo montarmi la testa, solo lavorare ancora“, ha detto Radu Dragusin dopo aver realizzato, nell’ultima gara di campionato, il gol vittoria nel match del suo Genoa contro il Verona.

Il difensore rumeno, acquistato a titolo definitivo dal club ligure nella scorsa estate per 5,5 milioni di euro, ha da pochi giorni rinnovato il contratto col Genoa fino al 2027. Questa mossa non ha però affatto scoraggiato le intenzioni del Milan, che già lo aveva adocchiato come possibile rinforzo di gennaio per la sua difesa.

Contestualmente, anche l’Inter è piombata con intenzioni serissime sul gigante nativo di Bucarest. L’idea di accasarsi in un club ambizioso come quello nerazzurro non può non albergare nell’animo del calciatore, che però darebbe un dispiacere non di poco conto ai suoi vecchi tifosi.

Già qualche mese fa, al momento del suo passaggio definitivo in rossoblù, parecchi sostenitori della Vecchia Signora si erano dichiarati rammaricati per la cessione del prodotto del vivaio. Un eventuale trasferimento all’Inter sarebbe un’autentica mazzata per tutti coloro che non avevano smesso di immaginare un ritorno in bianconero del difensore in un prossimo futuro.

