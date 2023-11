Esonero UFFICIALE: fatale il pessimo inizio di stagione

Il traumatico inizio di stagione della squadra è costato la panchina all’allenatore, che dopo settimane di bilico totale è state esonerato.

Una scelta del genere da parte della società la ci si aspettava decisamente prima, ma in qualche modo si è cercato di dare massima fiducia ad un personaggio che ha scritto nel corso degli anni la recente storia del club. Alla fine le cose non sono andate come ci si aspettava, e (forse) per il bene di tutto è stato meglio cambiare.

La dirigenza ha dunque sfruttato questa sosta per comunicare l’esonero dell’allenatore, al termine della quale verrà molto probabilmente presentato anche il nuovo tecnico. Staremo a vedere.

Svolta in panchina, esonero UFFICIALE

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali, visto e considerato che ad oggi sono già stati registrati diversi ed importanti cambi in panchina, l’ultimo dei quali ufficializzato proprio nelle scorse ore.

In bilico da diverse settimane per un inizio di stagione traumatico, alla fine l’allenatore è stato esonerato, stando a quanto comunicato in primis dal club sui propri canali ufficiali. Una scelta difficile considerato quanto insieme è stato fatto e costruito, ma inevitabile considerato il momento della squadra e la posizione di classifica che attualmente si ritrova ad occupare, decisamente inadeguata rispetto al reale valore ed ambizione del club. Si è cercato fino all’ultimo di dare fiducia al lavoro del tecnico, ma l’ultima cocente sconfitta in campionato gli è difatti costata la panchina. C’è bisogno di dare una scossa a tutto l’ambiente per salvare una stagione che rischia di essere fallimentare, e dunque la società ha optato per un addio doloroso, ma come anticipato inevitabile.

Tramite una nota pubblicata sui proprio canali ufficiali, dunque, l’Union Berlino ha comunicato l’esonero di Uri Fischer. L’artefice del miracolo delle ultime stagioni del club capitolino paga un disastroso inizio di stagione, che vede il club tedesco ritrovarsi a sorpresa nei bassi fondi della classifica di Bundesliga.

L’Union esonera Fischer: rimarrà comunque nella storia del club

Separazione dolorosa, ma conseguenza inevitabile ad un inizio di stagione disastroso dell’Union Berlino. Nonostante questo, stando anche a quanto si può leggere nel comunicato pubblicato dal club capitolino, Urs Fischer rimarrà comunque nella storia dei Die Eisernen, soprattutto per quanto fatto negli ultimi anni che lo rendono di diritto l’allenatore più vincente (ad oggi) nella storia dell’Union.

Addio Fischer: chi sulla panchina dell’Union?

A seguito dell’esonero di Fischer nessun nome è stato ancora accostato alla panchina dell’Union Berlino, che per il momento è stata affidata ad interim al tecnico dell’U19 Marco Grote. Da qui ai prossimi giorni sicuramente qualcosa cambierà, col club tedesco che sicuramente inizierà la ricerca per il nuovo tecnico con l’obiettivo di sceglierlo prima del rientro dalla sosta.