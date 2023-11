Vieri, dichiarazione choc in diretta: “Eravamo rissosi!”

Christian Vieri sta andando avanti, ma è arrivata una dichiarazione che ha sorpreso in tanti in diretta: “Eravamo rissosi”

I cicli a volte finiscono e bisogna saper guardare avanti: funziona così nel calcio e anche nella vita. Lo sanno bene i protagonisti che per anni hanno calcato i campi di Serie A e il football di alto livello, evidenziando una personalità che per molti è caratteristica indispensabile anche solo per essere rispettato negli spogliatoi.

Il ciclo della Bobotv, quello che vedeva insieme a Christian Vieri anche Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è finito all’improvviso, ma in molti sembrano averlo accettato piuttosto bene. Ora l’ex attaccante di Inter, Juve e Lazio invita a turno molti ex compagni, calciatori che hanno scritto la storia, durante il ‘Bobo Vieri talk show’.

Tra aneddoti sul passato in campo e un’analisi di quello attuale, non mancano riflessioni e racconti che attirano l’attenzione degli spettatori della diretta, sempre molto seguita. Anzi, in molti su Twitter (ora X) hanno più volte affermato di preferire la linea presa dall’ex centravanti e di non rimpiangere il quartetto che ormai si è sciolto e in mezzo a tante polemiche. Una delle dichiarazioni arrivate in live, però, sta facendo discutere in molti.

Vieri, Iuliano e il calcio di un tempo: risse e personalità

Nell’ultima diretta Bobo ha avuto il piacere di accogliere, tra i tanti, anche Iuliano e Amoruso. Si tratta di bandiere importanti nella storia della Juve e che hanno vissuto molte battaglie sportive in bianconero.

A un certo punto il discorso va a finire sul carattere non proprio pacato di Paolo Montero, indimenticato ex difensore bianconero e attuale allenatore dell’U23. Vieri ha raccontato: “Uscivamo con Montero, andavamo in giro… Se uno lo guardava, lui rispondeva subito: ‘Che guardi?’“. Il siparietto ha subito scatenato una risata generale, soprattutto perché i presenti sapevano bene di cosa stava parlando l’ex attaccante.

Iuliano ha aggiunto: “Sai che noi eravamo abbastanza rissosi, la partita non finiva, se litigavamo continuava. Una volta giocavamo contro l’Arsenal, perdevamo 2-0 e qualcuno aveva fatto un’entrata brutta su Zalayeta. A fine partita, Montero ha deciso che non era finita: è entrato negli spogliatoi dell’Arsenal”. Poi è tornato e si è lamentato perché nessuno dei suoi l’aveva seguito. E via con altre risate. Sicuramente l’agonismo non mancava ed è bello conoscere questi retroscena, anche se molti non sono esattamente da esempio.