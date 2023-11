Juventus, il colpo Scudetto a gennaio grazie al sacrificio: 60 milioni in ballo

Il colpo Scudetto è stato già deciso da Cristiano Giuntoli e da tutta la sua area dirigenziale, per il calciomercato a gennaio della Juventus.

I bianconeri faranno un sacrificio per il colpo Scudetto perché, per arrivare al grande centrocampista, ci sarà bisogno di un taglio attraverso una cessione importante. Non basterebbe il “tesoretto” che la Juventus ha messo da parte quando, nell’ultima sessione di calciomercato in estate, ha preferito non sbilanciarsi troppo, per poter poi operare ad annata in corso.

Un calciomercato che vedrà infatti protagonista la Juventus in quest’inverno quando, a gennaio, si aprirà la nuova sessione. Altre sei partite per la Juventus, poi sarà compito di Cristiano Giuntoli portare a Massimiliano Allegri un tassello importante per il cammino del club verso l’obiettivo di “scippare” il titolo ai campioni d’Italia del Napoli.

Calciomercato Juventus, il colpo Scudetto col sacrificio: la notizia

La notizia legata al sacrificio della Juventus nel prossimo calciomercato riguarda uno dei gioielli di Max Allegri, che saluterà i bianconeri per il colpo Scudetto che Giuntoli ha in mente.

Perché ha bisogno di investire la Juventus e lo farà autofinanziandosi attraverso anche le cessioni importanti, per cercare di rinforzare un reparto che è stato falciato in due dalla situazione prima di Pogba, legata al doping, e poi quella di Nicolò Fagioli, in merito alla vicenda del calcioscommesse.

Pronti al sacrificio, perché la Juventus sarebbe disposta a separarsi da Samuel Iling Junior, pur di arrivare al grande colpo a gennaio. In ballo ci sarebbe infatti un’operazione da 60 milioni complessivi, tra la cessione dello stesso giocatore e l’arrivo del nuovo acquisto, come colpo Scudetto dei bianconeri.

Mercato Juventus, via Iling Junior: il sostituto scelto da Giuntoli

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport, la Juventus cederebbe così Iling Junior andando di fronte al sacrificio, per piazzare poi il colpo Rodrigo De Paul. L’Atletico Madrid alza la posta per la cessione dell’argentino, che vorrebbe tornare in Italia e questa volta da protagonista in un club che ambisce al titolo, a fine stagione.

Un titolo che la Juventus cerca per rilanciare la propria storia, andando verso il ritorno prima in Champions League e spera poi anche al Mondiale per Club, che vivrà un nuovo format così come quello della massima competizione Uefa.

Ultime Juventus, le cifre del colpo De Paul

20 milioni sono quelli richiesti dalla Juventus per la cessione di Iling Junior, 40 quelli chiesti dall’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. La bellezza dunque di 60 milioni di euro che si muoveranno tra Tottenham – che punta su Iling Junior -, Juventus e Atletico. Attraverso la cessione di Iling, infatti, la Juventus avrebbe la possibilità di dover sborsare solo 20 milioni per arrivare a De Paul.