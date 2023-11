Roma: rifiuta l’Arabia Saudita, sta rinnovando

Tante notizie di calciomercato che ci sono in questo periodo di pausa Nazionali, con la Roma di Mourinho che è al centro delle tante voci visto che ancora non è chiaro chi sarà l’allenatore del prossimo anno.

Al termine della stagione si concluderà il rapporto tra lo Special One e il club giallorosso, salvo sorprese. Perché il campione in panchina è in scadenza a giugno del 2024 e si può pensare all’addio.

Tante notizie in merito a quello che può essere l’addio del tecnico e di altri giocatori che possono andare via e cambiare progetto. Da valutare saranno le scelte della società.

Calciomercato Roma: offerte dall’Arabia Saudita

E’ un momento non facile per la Roma che è un po’ indietro a livello di risultati quest’anno in Europa e in campionato rispetto a quello che si aspettava la società che sente di aver migliorato in modo notevole la rosa messa a disposizione di Mourinho. Tantissimi però sono stati gli infortuni che continuano a perseguitare il tecnico portoghese che corre ai ripari e prova a svoltare a modo suo.

Intanto, ci sono delle novità che riguardano anche la situazione calciomercato della Roma che al momento sta cercando di risolvere alcuni dubbi che riguardano sicuramente i giocatori, ma anche lo stesso Mourinho. A poche settimane dal 2024 la società ancora non sa se rinnoverà con l’allenatore o sarà addio a fine stagione perché in scadenza di contratto. In base a questa scelta che anche i calciatori più importanti possono pensare di andare via con l’Arabia Saudita che prova a scippare i migliori dalla Roma.

Roma: rinnovo Spinazzola, c’è l’Arabia Saudita

continuano le voci di mercato sulla Roma e il possibile forte interesse che c’è da parte dell’Arabia Saudita per Mourinho e i suoi giocatori. Tanti sono finiti nel mirino degli sceicchi che stanno pensando di saccheggiare il club giallorosso in vista del prossimo anno. Anche altri giocatori piacciono come Spinazzola, Smalling, Pellegrini e Lukaku.

Proprio nel caso di Leonardo Spinazzola che saranno decisivi questi prossimi mesi per capire se resterà con un rinnovo a Roma o andrà via verso nuove esperienze, con l’Arabia Saudita che è pronta a tentarlo. Il giocatore ha il contratto in scadenza al termine della stagione e può andare via a zero.

Roma: futuro Spinazzola, piace a tante squadre

Come scrive il Corriere dello Sport, sono arrivate manifestazioni di interesse all’agente di Spinazzola da parte di alcune società di Serie A e altre dell’Arabia Saudita, al momento ancora non è chiaro se ci sarà un rinnovo con la Roma (a cui dà la precedenza) o dovrà trovare delle nuove soluzioni.