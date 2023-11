Calcioscommesse, svelata l’accusa su Florenzi: ripercussioni al Milan, la penalizzazione

Il calcioscommesse ha visto protagonisti, tra gli indagati, prima Sandro Tonali e poi pure Alessandro Florenzi.

Il comune denominatore in questa vicenda legata al calcioscommesse è che, in entrambi i casi, si sia trattato dei tesserati del Milan. Dopo quanto confessato da Nicolò Fagioli, che la Juventus ha deciso di tutelare attraverso il rinnovo e che ha portato alla sua squalifica – compromettendo pure la convocazione in Nazionale in vista di Euro 2024 -, è stato sanzionato pure Sandro Tonali.

La preoccupazione del Milan è che possa emergere adesso anche una ripercussione legata al club, qualora dovessero emergere alcune cose dall’inchiesta. Dopo Tonali, anche Florenzi sarebbe coinvolto nella faccenda calcioscommesse.

Calcioscommesse, anche Florenzi indagato: ripercussione al Milan

Non trova pace Luciano Spalletti in questo primo scorcio di esperienza da Commissario Tecnico della Nazionale, che lo vede protagonista di un momento tra i più difficili della storia della Nazionale.

Perché mentre prova a risollevare morale e ambiente, oltre alla classifica per quanto riguarda le qualificazioni ad Euro 2024 – saranno giorni importanti tra Macedonia del Nord e Ucraina -, deve fare i conti anche con la vicenda che sta tagliando in due il calcio italiano, legata al calcioscommesse con Tonali e Fagioli tra i protagonisti, squalificati rispettivamente dalla FA e dalla Lega Serie A.

Adesso la questione si allarga perché, la Procura di Torino, avrebbe aperto un’indagine su Florenzi, come annunciato ieri, in merito al calcioscommesse. E tra le news di questa mattina, tra i principali quotidiani italiani, quella della possibile ripercussione che avrà il Milan sulla questione calcioscommesse, che vede protagonista di nuovo un proprio tesserato.

Florenzi indagato per calcioscommesse: sarà interrogato

Sarà interrogato dalla Procura di Torino, precisamente nei prossimi giorni, dovendosi presentare dunque davanti ai procuratori per spiegare quella che è la propria posizione in merito alla questione calcioscommesse, Alessandro Florenzi. Lo riportano i colleghi di Tuttosport e, qualora dovessero essere confermate le accuse, sarà un brutto anno anche per Florenzi con lunga squalifica, calciatore che si trova inoltre in un’età avanzata rispetto a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che hanno tutto il tempo per ritornare poi in piena attività agonistica.

Ultime su Florenzi: cosa rischia il Milan nella vicenda calcioscommesse

Il Milan rischia una penalizzazione non di poco conto in Serie A, qualora dovesse essere confermato che è coinvolto tanto quanto Florenzi nella vicenda calcioscommesse. Florenzi sarà ascoltato dalla Procura di Torino e dovrà dire tutta la verità. Qualora dovesse essere confermata la sua colpa in merito alla vicenda del calcioscommesse, si dovrà capire se il Milan era o meno cosciente delle sue giocate sulle partite di calcio, così come si cercava di capire sulla confessione di Sandro Tonali.