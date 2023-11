Colpo di scena Lukaku: la decisione finale

Romelu Lukaku avrebbe già deciso il proprio futuro in vista della prossima sessione estiva di mercato

Ci si aspettava un derby ben differente, soprattutto sul piano qualitativo. Il match che ha visto affrontarsi faccia a faccia Lazio e Roma è stato, invece, ricco di errori tecnici, figli della grande tensione disegnata sui vari volti dei protagonisti in campo.

Pochissimi gli spunti rimasti impressi, spicca sicuramente il palo colpito da Luis Alberto nel primo tempo. È stata una gara abbastanza noiosa nel complesso e la super coppia d’attacco Dybala-Lukaku non è praticamente mai riuscita a rendersi pericolosa. Si possono contare i palloni giocabili giunti sui piedi del bomber di Anversa, che spesso è rimasto isolato nell’arco dei 90 e passa minuti di gioco.

In tal senso, la sensazione è che José Mourinho non stia sfruttando il potenziale della squadra giallorossa come dovrebbe. D’altronde, la rosa capitolina presente alcune individualità importanti, capaci di fare la differenza in qualunque momento. Ma la proposta tecnico-tattica dell’allenatore portoghese lascia a desiderare fin troppo frequentemente.

Così anche per uno come Lukaku diventa complicato incidere in un derby. Ad ogni modo, non si discutono le doti decisamente fuori dal comune del centravanti belga, il quale risulta assolutamente dominante in Serie A. Non a caso, il club targato Friedkin ha intenzione di trattenere l’ex Inter una volta che sarà terminato il periodo in prestito.

Roma, Lukaku vuole restare: il punto sul futuro

Il centravanti classe ’93, che ha compiuto 30 anni lo scorso 13 maggio, rappresenta una pedine fondamentale nello scacchiere firmato Mourinho e in poco tempo si è inserito benissimo nel nuovo contesto giallorosso. Una domanda, però, sorge spontanea: Lukaku desidera restare all’ombra del Colosseo per vestire la maglia della Roma? Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, l’attaccante belga avrebbe già deciso il proprio futuro.

Big Rom non vorrebbe abbandonare la nave romanista, sebbene la ‘Magica’ si stia rendendo protagonista di un percorso caratterizzato da alti e bassi. Inoltre, Mourinho quasi sicuramente andrà via e non si sa chi prenderà il posto dello Special One.

Aggiungiamo che la qualificazione in Champions appare tutt’altro che scontata ad oggi. Ma Lukaku si trova bene nella capitale e l’amore del popolo giallorosso lo ha rivitalizzato. In più senz’altro apprezza l’ambizione dei Friedkin, che vogliono conquistare nuovi trofei. La Roma, dal canto suo, dovrà avviare una trattativa con il Chelsea, puntando soprattutto sui buonissimi rapporti tra le società americane.

Serviranno comunque almeno 35-40 milioni di euro per prendere Lukaku a titolo definitivo e chiudere la pratica. Ecco che l’eventuale cessione di Tammy Abraham nell’estate del 2024 potrebbe aiutare parecchio il club capitolino, però molto dipenderà dalla questione Champions. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.

