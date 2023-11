Giulia Provvedi da bollino rosso: scollatura e spacco vertiginoso

Giulia Provvedi fa impazzire tutti con una scollatura davvero vertiginosa e uno spacco da urlo. La mise è da sentirsi male

Giulia Provvedi continua a farci sognare su Instagram. La cantante si è lasciata andare ad uno scatto davvero mozzafiato, da bollino rosso e come sempre ha scatenato la reazione di moltissimi fan sui social. Ancora una volta ha colpito nel segno.

Giulia Provvedi è un tipo imprevedibile, nel senso più positivo del termine. Estremamente estroversa e geniale sa sempre come regalare un sorriso ai suoi numerosissimi followers. La sua carriera è iniziata al fianco della sorella gemella Silvia con il programma X Factor, nel lontano 2012. Dalle ProvDestination a Le Donatella il passo è stato breve, come la scalata verso il successo. In poco tempo le abbiamo ritrovate catapultate nello showbusiness, partecipando a diversi reality.

Prima l’Isola dei Famosi nel 2015 (edizione d’esordio su Mediaset), poi al Grande Fratello Vip nel 2018. A partire dal 2020, invece, le sorelle Provvedi sono nella giuria del talent All Together Now, in onda su Canale 5.

Giulia non ha mai nascosto troppo la sua vita privata ed è balzata all’onore delle cronache rosa soprattutto per la relazione con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini.

Giulia Provvedi, l’ultimo post è spettacolare: vestito rosso e spacco da urlo – FOTO

Silvia Provvedi e Pierluigi Gollini hanno avuto diversi alti e bassi, a cominciare dal 2018 quando la cantante era all’interno della casa del Grande Fratello. Il portiere è stato avvistato con un’altra ragazza in discoteca ed è iniziata la crisi.

Dopo una reunion qualche mese dopo, i due si sono lasciati definitivamente nell’estate del 2020. Giulia ha avuto modo poi di frequentare anche l’influencer e scrittore Francesco Sole, mentre dalla scorsa estate è stata avvistata con Andrea Riso. I due hanno però sempre mantenuto una certa privacy sui social. Cosa che non è avvenuto invece per quanto concerne l’ultimo scatto, che ritrae la leader de Le Donatella in splendida forma, con una mise davvero esplosiva.

Vestito rosso da urlo, indossato per una partnership commerciale, che mette in mostra il suo straordinario fisico. Spacco vertiginoso e décolleté generoso che ha mandato in estasi i moltissimi followers su Instagram. I commenti sono stati entusiasti e anche piuttosto piccanti, ma almeno in questa occasione si può facilmente intuirne il motivo. La stessa Giulia ha chiesto quale fosse la foto preferita e senza dubbio noi scegliamo l’ultima del post.