La Roma lo riporta in Italia: colpo in attacco

La Roma starebbe valutando seriamente l’acquisto di un attaccante che ha già militato nel campionato di Serie A: ecco di chi si tratta

Il futuro della Roma è avvolto nel mistero. Dopo il deludente derby contro la Lazio targata Maurizio Sarri, è giunto di nuovo il tempo di fermarsi un attimo a riflettere e capire come migliorare la situazione attuale. Domenica all’Olimpico i giallorossi hanno dato quasi la sensazione di giocare più per il pareggio che per la vittoria.

Complice, ovviamente, la tensione che si respirava già da molto prima che l’arbitro fischiasse l’inizio del match. Ad ogni modo, la proposta di gioco della ‘Magica’ non ha lasciato a desiderare soltanto nel derby, anzi. Inoltre, permane un’evidente difficoltà a livello mentale per quanto concerne le partite di cartello.

Anche le prestazioni contro Milan e Inter lo dimostrano ampiamente. In tal senso, non si placano le critiche nei confronti di mister José Mourinho, destinato ad abbandonare la nave giallorossa al termine della stagione in corso. Ma lo Special One non è l’unico elemento di spessore che potrebbe salutare nei mesi a venire.

Calciomercato, il ritorno in Serie A è possibile: la Roma ci pensa

Difatti, anche la permanenza di Paulo Dybala e Romelu Lukaku all’ombra del Colosseo appare tutt’altro che scontata. Il centravanti belga tornerà al Chelsea una volta concluso il prestito, mentre ricordiamo che la ‘Joya’ presenta una clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per l’estero (20 per i club italiani).

E non è tutto, perché l’Arabia Saudita non smette di corteggiare l’attaccante argentino e alla fine potrebbe anche riuscire a convincerlo a lasciare il calcio europeo. Persino il destino di Andrea Belotti sembra essere incerto, dato che il ‘Gallo’ vorrebbe aumentare il suo minutaggio all’interno del rettangolo verde di gioco.

Per forza di cose, la dirigenza capitolina deve guardarsi attorno sul fronte calciomercato, al fine di evitare guai o situazioni particolarmente complicate da gestire. Ecco che Tiago Pinto avrebbe in mente un profilo che ha già militato nel recente passato nelle fila di un club di Serie A.

Stiamo parlando di Arthur Cabral, centravanti di proprietà del Benfica. Il calciatore brasiliano, che lo scorso 25 aprile ha raggiunto la soglia dei 25 anni di età, ha avuto modo di indossare la maglia della Fiorentina durante l’ultima annata sportiva, dimostrando il proprio valore.

Non abbiamo a che fare con un bomber di razza, però si tratta comunque di una pista interessante. Cabral, dal canto suo, sta deludendo le aspettative in Portogallo, perciò è plausibile credere che non gli dispiacerebbe cambiare aria prossimamente. La Roma potrebbe approfittarne, ma sarà necessario attendere ulteriori sviluppi inerenti al futuro di Lukaku e Belotti.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI