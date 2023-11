Roma, via pure Cristante: offerta irrinunciabile

Bryan Cristante può lasciare la Roma a gennaio: offerta irrinunciabile per i giallorossi, i tifosi sono senza parole.

Il primo quarto di stagione è stato pieno di alti e bassi per la Roma che, dopo un avvio terribile, è riuscita a rimettersi in careggiata ed è a soli 3 punti dalla zona Champions League.

i giallorossi, nonostante abbiano ottenuto solo 1 vittoria nelle ultime 4 partite tra campionato ed Europa League, sono più in fiducia rispetto a qualche settimana fa e dopo la sosta sono chiamati ad ottenere una serie di risultati positivi visto il calendario tutt’altro che impossibile. Ciò che preoccupa i tifosi e lo stesso Mourinho, però, è la scarsa profondità della rosa, resa ancora più corta da continui infortuni muscolari.

Lo Special One se n’è spesso lamentato anche pubblicamente del fatto di non aver abbastanza giocatori per effettuare le dovute rotazioni rispetto alle altre squadre, chiedendo aiuto sul mercato alla società. Tuttavia, la sessione invernale potrebbe non portare buone notizie per la Roma ed i suoi tifosi e ci potrebbe essere un clamoroso addio, ovvero quello di Bryan Cristante che è finito nel mirino del Tottenham.

Roma, Cristante nel mirino del Tottenham: l’offerta è irrifiutabile

In una stagione che è stata fin qui ricca di alti e bassi, Bryan Cristante è stata una delle poche luci della Roma. Il centrocampista sta crescendo a livello di condizione e nel derby contro la Lazio è stato uno dei migliori in campo, rivelandosi anche il più pericoloso. Negli ultimi mesi, Cristante è migliorato sotto tutti i punti di vista e non sorprende dunque che stia stimolando anche l’interesse di vari club europei, tra cui il Tottenham.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, infatti, gli Spurs si sarebbero invaghiti del centrocampista e sarebbero pronti ad andare all’assalto già nella sessione di gennaio. Per convincere la Roma, il Tottenham sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta irrifiutabile da circa 30 milioni di euro, cifra che allo stato attuale delle cose farebbe gola ai giallorossi.

Cristante è ritenuto fondamentale, ma non incedibile da parte della Roma e ciò preoccupa e lascia senza parole i tifosi giallorossi che si augurano quanto meno la permanenza del centrocampista almeno fino a fine stagione. Il Tottenham, però, ha idee diverse e vuole portare Cristante nel nord di Londra già a partire da questo inverno per aumentare ulteriormente la qualità in mezzo al campo.

Gli Spurs stanno disputando una grande stagione sotto la guida di Ange Postecoglou e nonostante nelle ultime settimane non siano arrivati risultati positivi, sono ancora in corsa sia per la Premier League che per un posto nella prossima Champions League. All’apertura del mercato manca ancora un mese e mezzo e non sono pervenute offerte ufficiali, ma è chiaro che qualora dovesse arrivare un’offerta di 30 milioni per la Roma sarebbe difficile fare orecchie da mercante.