Gnonto in Serie A a gennaio: beffate le inglesi

Sembra tutto pronto per quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane di calciomercato in vista di gennaio, quando Gnonto può approdare in Serie A grazie ad un club.

C’è una società che avrebbe intenzione si puntare sul giovane attaccante italiano approfittando della sessione di riparazione di mercato per chiudere l’affare.

L’obiettivo è quello di andare a rinforzare il reparto per cercare di ottenere i risultati sperati e chiudere nelle posizioni che si spera di ottenere al termine della stagione. Per farlo servirà una rosa migliore per affrontare le altre.

Calciomercato: Gnonto in Serie A

Sono diversi i club che in questi ultimi anni si sono iniziati ad interessare a Wilfried Gnonto che è stato lanciato nel giro della Nazionale in Italia grazie all’ex ct Roberto Mancini. Le sue qualità hanno subito colpito diversi club in giro per l’Europa, tra cui il Leeds che è stato il più bravo di tutti nell’andare a fare un investimento importante sul giocatore che adesso però potrebbe partire in vista della sessione di calciomercato di gennaio.

Sono diversi gli aspetti che piacciono ad un club italiano in particolare di Wilfried Gnonto, che è uno di quegli attaccanti emergenti che sembra già di grande esperienza, visto che si parla di lui da qualche anni ed è soltanto un 2003. Adesso c’è una società di Serie A che fa sul serio e sta pensando di chiudere il suo acquisto nelle prossime settimane.

Lazio: Gnonto l’obiettivo, regalo a gennaio per Sarri

La Lazio ha messo seriamente nel mirino Wilfried Gnonto, attaccante italiano classe 2003 attualmente del Leeds, che si ritrova in Championship, la Serie B inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Express il club britannico ha voglia di monetizzare il prima possibile e approfitterà di gennaio per vendere alcuni talenti importanti per una cifra signifiativa.

C’è quindi la Lazio che punta forte su Wilfried Gnonto con Lotito che vuole regalare un colpo di calciomercato a Sarri nel mese di gennaio per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Secondo le ultime notizie però non sarà facile, perché ora anche un altro club di grande livello ha ben pensato di mettere lui nel mirino.

Gnonto Lazio: occhio al Tottenham

Per prendere Wilfried Gnonto la Lazio dovrà trovare l’accordo col Leeds ma anche convincere il giocatore a non accettare le possibili offerte di altri club, come il Tottenham che sembra voler fare sul serio per l’attaccante italiano nel mese di gennaio.

Il tecnico Postecoglou ha già dato la sua approvazione per l’eventuale acquisto diWilfried Gnonto che mostra grandi qualità a prescindere dal fatto che ad oggi ha messo solo 1 in gol a segno in 10 presenze.