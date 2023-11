Cinque milioni netti, Marotta fa saltare tutto

Marotta non ci sta, le richieste sono troppo elevate: salta definitivamente un potenziale grande affare per l’Inter.

L’Inter si gode il primato in classifica, gli ottavi di finale già raggiunti in Champions e anche la qualificazione al Mondiale per Club. Per i nerazzurri non è però ancora arrivato il momento di adagiarsi sugli allori. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo, ed è per questo che Beppe Marotta continua a lavorare per cercare rinforzi sul mercato da regalare a Simone Inzaghi.

Per quanto la rosa nerazzurra si stia rivelando all’altezza della situazione, è chiaro che in alcuni reparti l’Inter può ancora migliorare. Ad esempio, il dg vorrebbe portare a Milano un altro importante attaccante da affiancare a Lautaro e Thuram, considerando le difficoltà, fisiche e non solo, avute fin qui da Sanchez e Arnautovic.

E il profilo ideale sarebbe già stato individuato. Se l’affare sembrava semplice da chiudere il prossimo giugno, però, nelle ultime ore delle richieste incredibili avrebbero congelato del tutto la trattativa. A queste condizioni, Marotta non intende infatti andare avanti.

L’affare per il momento è completamente saltato. Alle condizioni che stanno emergendo, per l’Inter non c’è alcun margine di trattativa. Ma nel calcio, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e chissà che da un momento all’altro lo stesso bomber non possa improvvisamente cambiare idea, per il bene della sua carriera, oltre che del suo conto in banca.

Marotta congela le trattative: cinque milioni netti sono troppi per l’Inter

In una situazione economico-finanziaria che, salvo svolte importanti nelle prossime settimane, continua a essere particolarmente delicata, è naturale che il direttore generale debba fare i conti con risorse limitate.

La sua mission resta quindi cercare di rinforzare la rosa ma rispettando il budget a disposizione. Non sono previsti colpi di testa e investimenti folli, anche e soprattutto per calciatori che arriverebbero a Milano probabilmente non per giocare fin da subito da titolari.

Potrebbe per questo motivo saltare l’affare Taremi. Il centravanti iraniano del Porto, in scadenza nel 2024, piace, e non poco, all’Inter. I nerazzurri vorrebbero portarlo a casa a gennaio, o al massimo a giugno a parametro zero. E se la concorrenza di club importanti, come Milan o Manchester United, non spaventa Marotta, a fare la differenza in questo momento sarebbero le richieste del giocatore.

Tralasciando il discorso relativo alle commissioni, inevitabili quando si va a trattare un giocatore a parametro zero, sono le richieste d’ingaggio fatte pervenire dall’entourage del calciatore che frenano la trattativa. Il bomber iraniano a quanto pare vorrebbe infatti un contratto di almeno 5 milioni netti a stagione per quattro anni.

Troppi per l’Inter, ma probabilmente troppi anche per altre squadre europee. Non dovesse abbassare le proprie pretese, Taremi potrebbe trovare collocazione solo nel campionato saudita, o in Premier se le big inglesi decidessero davvero di puntare su di lui.