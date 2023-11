Inter, c’è un nuovo infortunio: salta la Juve

Ultimissime Inter: annuncio sull’infortunato, salta la sfida contro la Juventus. Ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo stop.

Dopo Bastoni, un altro calciatore dell’Inter non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista del derby d’Italia contro la Juventus in programma nel prossimo weekend. Ecco svelate le condizioni fisiche del giocatore.

E’ a forte rischio la presenza del calciatore in vista della gara di campionato Inter Juventus. Tegola pesantissima per Simone Inzaghi che non ha mai potuto fare affidamento sul calciatore, arrivato nel corso della scorsa sessione di calciomercato. Sarà indisponibile anche per la prossima sfida di campionato: ecco le ultimissime notizie riguardo i problemi fisici del calciatore dell’Inter.

Inter: nuovo infortunio, le ultime notizie

Si riempie l’infermeria dell’Inter con Simone Inzaghi che, in vista del match di campionato contro la Juventus, dovrà fare a meno di un altro giocatore importante. Dopo Bastoni, c’è l’annuncio riguardo il forfait dell’esterno che non prenderà parte alla sfida di Serie A in programma nel prossimo weekend. Ci sono degli aggiornamenti importanti riguardo le condizioni fisiche del calciatore, arrivato all’Inter nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Juventus ed Inter si sfideranno in un match che si preannuncia ricco di sorprese. C’è attesa per la gara con Inzaghi e Allegri alle prese con gli infortunati. L’ultima tegola riguardo l’Inter che per il derby d’Italia non avrà a disposizione un altro giocatore.

Resta il dubbio riguardo la presenza di Juan Cuadrado. Non c’è alcuna garanzia riguardo il rientro del colombiano, che è ancora ai box a causa di un infortunio. I nerazzurri, con molta probabilità, dovranno fare a meno dell’ex Juve che non sarà presente per la trasferta dell’Allianz Stadium.

Infortunio Cuadrado, ecco le ultime notizie sui tempi di recupero

Quando recupera Juan Cuadrado? Non c’è una data certa riguardo il rientro del calciatore dell’Inter. Tutto dipende dal dolore che avverte. Fino a questo momento, il colombiano non ha ancora trovato sollievo e continua a svolgere delle sedute personalizzate. Una tegola pesante per Simone Inzaghi che, in quella posizione ha la coperta corta con i soli Dumfries e Darmian a disposizione.