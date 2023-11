Juventus: scambio folle per Vlahovic, addio deciso

Reduce dai festeggiamenti con la sua Serbia per la prima qualificazione agli Europei della Nazionale, Dusan Vlahovic potrebbe diventare l’uomo mercato della Juventus il prossimo gennaio.

Il futuro in bianconero del serbo pare infatti essere segnato, come confermato anche dalle alle ultime notizie secondo le quali il numero 9 di Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Torino e la Serie A già nel prossimo calciomercato invernale in uno scambio folle che intriga parte della dirigenza della Vecchia Signora.

Ovviamente prima di parlare di affare fatto ci sono alcuni termini che andrebbero ovviamente risolti, ma l’impressione è che qualcosa a gennaio possa davvero succedere, con Vlahovic che potrebbe così ad anticipare di sei mesi il suo addio alla Juventus.

Vlahovic, addio Juventus: lo vuole una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, che a quanto pare potrebbe essere lontano dalla Juventus già a partire dal prossimo calciomercato invernale.

L’attaccante serbo, esclusi i primi mesi in bianconero, non è mai riuscito realmente ad esprimere il suo potenziale con la maglia della Vecchia Signora, e le panchine delle ultime partite ne sono la conferma lampante. Vlahovic però è ancora giovane e vuole tornare a dimostrare di essere quel bomber cinico che nel gennaio del 2022 ha portato la Juventus a sborsare più di 80 milioni di euro per ingaggiarlo. Per farlo il serbo potrebbe, per l’appunto, andare via da Torino, con una big d’Europa pronta a sedersi al tavolo con la Vecchia Signora e trattare, sbaragliando così la comunque folta concorrenza che c’è sul ragazzo.

Trattandosi in generale di un’operazione importante, anche a livello economico, tifosi e non potrebbero credere che il periodo ideale per lavorare su questo affare potrebbe essere l’estate, ma stando a quanto riportato da Mundo Deportivo l’Atletico Madrid potrebbe provare a comprare Vlahovic dalla Juventus già a gennaio, valutando casomai uno scambio folle.

Atletico Madrid su Vlahovic: la Juventus valuta due possibili contropartite

Stando a quanto riportato dalla Spagna, dunque, l’Atletico Madrid potrebbe fare sul serio per Dusan Vlahovic già il prossimo gennaio. Dal canto suo la Juventus starebbe valutando due possibili contropartite tecniche che potrebbero rendere l’affare ancora più succulento.

A differenza di quanto si è detto negli ultimi giorni, i due nomi su taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbero il già due volte bianconero Alvaro Morata o il centrocampista argentino Rodrigo De Paul, che conosce molto bene la Serie A dopo la sua esperienza in maglia bianconera, ovvero quella dell’Udinese.

Senza contropartite tecniche la Juve vuole solo cash per Vlahovic

Senza contropartite tecniche la Juventus lascerà partire Dusan Vlahovic solo difronte ad offerte cash importanti.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, ci vorranno almeno 70 milioni di euro per far andare via il serbo da Torino a gennaio, somma importante che permetterebbe alla Vecchia Signora di registrare alla fine una minusvalenza ‘tranquilla’ in bilancio.