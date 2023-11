Juventus da scudetto: l’acquisto di Giuntoli per gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli ha intenzione di mettere in piedi una squadra fortissima con dei nuovi acquisti che possano fare la differenza.

Un momento decisivo per la stagione potrebbe essere proprio questo, dove mancano le ultime partite d’andata che sono molto importanti e poi si aprirà la finestra di mercato di gennaio per provare a rinforzarsi.

Ci sono diversi giocatori che sono finiti nel mirino dei bianconeri e che serviranno sicuramente per alzare il livello della rosa in vista dei prossimi mesi che restano da affrontare.

Calciomercato Juventus: pronti nuovi acquisti

In arrivo dei nuovi acquisti per la Juventus in vista del proseguo della stagione. Perché il club bianconero ha perso giocatori fondamentali per squalifica come Pogba (doping) e Fagioli (calcioscommesse). Entrambi nel reparto di centrocampo ed entrambi giocatori di qualità che hanno fatto inevitabilmente abbassare leggermente il livello della forza della squadra che al momento lotta per il vertice della classifica di Serie A.

Per questo motivo la società ha intenzione di intervenire nel mercato di gennaio e lo farà portando dei nuovi acquisti in rosa. Allegri ha già in mente come mettere in campo la squadra nei prossimi mesi in base ai giocatori che arriveranno. Ci sono dei chiari obiettivi e Giuntoli ha già parlato con il proprio allenatore su quelli che possono arrivare, lo aggiornerà continuamente in questi mesi sulla situazione di mercato.

Juventus: De Paul o Fabian Ruiz a gennaio

Sono due su tutti i giocatori che piacciono alla Juventus che può puntare sull’acquisto di De Paul o Fabian Ruiz per il mese di gennaio. I due giocatori non fanno parte dei progetti dei loro club in maniera decisa e per questo motivo sarà più facile trattare con Atletico Madrid e PSG per lasciarli andare.

Inserendo giocatori di questo livello in rosa è chiaro che la Juventus andrà ad alzare il livello di qualità e l’asticella per continuare a lottare per il resto della stagione per lo scudetto. De Paul o Fabian Ruiz, uno di loro può firmare con la Juve e dare una svolta alla stagione.

Juve Inter: sfida scudetto in attesa del mercato

Mentre Allegri aspetta De Paul o Fabian Ruiz, che la squadra dovrà pensare a lavorare sul campo con l’allenatore che deve mantenere alta la concentrazione. Perché c’è la chiara volontà di continuare a sfidarsi per il primo posto e ci sarà subito dopo la sosta Nazionali un big match scudetto contro l’Inter.