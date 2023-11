Calciomercato Milan, addio a gennaio: un interista convince a raggiungerlo

Il calciomercato del Milan vedrà degli stravolgimenti nel mese di gennaio, in particolar modo di fronte a proposte importanti.

Ha da risolvere diverse situazioni nel suo organico, Stefano Pioli, ma a gennaio potrebbe vedere una separazione legata ad un’occasione di calciomercato che arriverebbe per uno dei suoi titolari.

Secondo quelle che sono le notizie che arrivano a Milano, ci sarebbe un interista che negli ultimi anni è stato il pilastro dell’attacco nerazzurro, fino alla finale che ha ottenuto contro il Manchester City, dietro il potenziale addio a gennaio dal Milan di uno dei centrocampisti di Pioli.

Calciomercato Milan: lo zampino di un interista dietro l’addio a gennaio

Il calciomercato del Milan entra già nel vivo quando manca poco più di un mese alla sessione invernale.

Non solo le voci legate alle possibili entrate, il calciomercato del Milan rischia di vedere un addio che dovrà esser poi coperto da chi arriverà, nel centrocampo di Stefano Pioli.

Perché seppur vero che a gennaio circa tornerà Ismael Bennacer dal suo infortunio, l’addio di Rade Krunic potrebbe complicare le cose al Milan a gennaio. A convincere Krunic è un interista, rivale recente nei derby a Milano, che gioca oggi al Fenerbahce. Si tratta di Edin Dzeko, che avrebbe creato un filo diretto con Krunic per portarlo in Turchia.

Mercato Milan, Krunic convinto da Dzeko per il Fenerbahce: la notizia

Rimbalza dall’estero la notizia legata al futuro di Krunic, potenziale nuovo giocatore del Fenerbahce con addio al Milan nel prossimo calciomercato. Precisamente è in Turchia che rivelano le ultime notizie sul futuro del bosniaco perché, come riportato da Sporx – portale sportivo turco -, il futuro del giocatore del Milan sarebbe ad Istanbul, in compagnia di Edijn Dzeko.

Perché, entrambi bosniaci, diventerebbero così compagni di squadra oltre che di Nazionale in Bosnia. L’attaccante che ha avuto fede interista negli anni scorsi, giocando da rivale in campo nel derby di Milano proprio a Rade Krunic, starebbe convincendo il centrocampista a raggiungerlo per l’esperienza in Turchia.

Ultime Milan: inserito il cartellino di un difensore per arrivare a Krunic

Secondo la stessa fonte, per convincere il Milan sulla cessione di Rade Krunic, verrebbe inserita una contropartita che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Perché, a caccia di un difensore, il Milan si ritroverebbe con Kadioglu come contropartita tecnica dal Fenerbahce. Ciò permetterebbe ai turchi di ammorbidire quelle che sono le richieste economiche che avanzerebbero i rossoneri sul cartellino di Krunic, calciatore che dirà comunque addio solo se dovesse manifestare voglia di salutare il Milan e la Serie A, dopo una lunga esperienza vissuta in Italia tra Hellas Verona, Empoli e appunto Milan.