Napoli: insieme anche in futuro, Mazzarri esulta per il rinnovo

Tutto pronto per quello che sarà il nuovo Napoli di Walter Mazzarri che a distanza di 10 anni tornerà sulla panchina azzurra per provare a dare una svolta a questo progetto.

L’allenatore ha intenzione di fare le cose come si deve per provare a replicare il bel gioco che ha dato Spalletti negli anni passati e che ha portato alla vittoria dello scudetto.

Lui che è sempre stato un’estimatore della difesa a 3 ora è pronto a passare a quella a 4 per provare a dare una svolta positiva dopo mesi difficili per la squadra e i tifosi.

Napoli: futuro insieme, Mazzarri esulta

In casa Napoli si è vissuto un inizio di stagione non facile, visto che si è passati dalla vittoria dello scudetto e il bel gioco ad una squadra che non riusciva a dare tutto quello che poteva con l’ormai ex allenatore Rudi Garcia che ha fallito sotto tanti punti di vista. Per questo motivo la società ha deciso di affidare ad un traghettatore fino alla fine della stagione il Napoli, con De Laurentiis che ha puntato tutto su Walter Mazzarri per un grande ritorno inaspettato dopo circa 10 anni.

Un ritorno fatto perché il tecnico è sempre stato uno capace di unire lo spogliatoio e avere un ottimo rapporto con i giocatori, in più conosce tutto l’ambiente per gli anni passati insieme. Il suo contratto è stato firmato ed è di soli pochi mesi per provare a portare dei risultati positivi fino al termine della stagione il Napoli. Ora starà a Mazzarri entrare nella testa dei vari Kvaratskhelia, Osimhen e gli altri leader per provare a tirarli dalla sua parte e portare i grandi risultati che questa piazza merita.

Napoli: contratto nuovo per Kvaratskhelia

C’è da onorare uno scudetto vinto e Mazzarri spera di poter far tornare la serenità nella testa dei suoi giocatori. Chi può dare una mano è sicuramente la società che con alcuni di questi calciatori è in trattativa per il rinnovo di contratto. Tra i vari leader c’è anche Khvicha Kvaratskhelia che conoscerà in queste ore il suo nuovo allenatore e attende la società.

Il suo agente si è fatto avanti proprio in queste ultime ore, dopo che il georgiano ha segnato 3 gol in Nazionale nelle ultime 2 partite contro Scozia e Spagna. Due gol che hanno attirato ancora di più il forte interesse dei vari top club come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Per questo motivo è anche stesso la società che ora è pronta a farsi avanti per far firmare a Kvaratskhelia un rinnovo col Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: la reazione di Mazzarri

Le parti sembrano essere piuttosto vicine e in continuo contatto. De Laurentiis è pronto a mantenere la promessa fatta a Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli, per un rinnovo importante con uno stipendio ancora migliore. Una mossa del genere potrebbe dare ancor più serenità a Kvara e Mazzarri può solo esultare ad una notizia simile.