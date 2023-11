Giorgia Palmas scosciatissima: sotto il vestito si vede tutto

By

Giorgia Palmas e un vestito da perderci la testa, la bellissima showgirl ancora una volta sconvolge il pubblico con una posa da urlo

Una bellezza da capogiro, quella di Giorgia Palmas, che illumina sempre di più le nostre giornate. La 41enne sarda è tra le showgirl più amate, con una eleganza innata e seducente di fronte alla quale è impossibile non stupirsi ogni volta.

Un fascino ammantato di leggenda, il suo, una leggenda nella quale ha fatto ingresso sin dai tempi di Striscia la Notizia. Non è casuale che ancora oggi il suo nome appaia nella vera e propria hall of fame del programma, insieme ad altri volti storici come quelli di Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Federica Nargi. Tutte bellezze immediatamente riconoscibili ancora oggi e che suscitano sempre un turbine di emozioni nel cuore degli ammiratori.

A Giorgia toccava il difficilissimo compito di sostituire nel cuore dei fan la Canalis, una missione ardua che però le riuscì piuttosto bene. E anche dopo, è rimasta nella mente e nel cuore di tutti. Giorno dopo giorno, continua a farlo, regalandoci visioni semplicemente pazzesche. Un fascino particolare, quello di Giorgia, una bellezza che al tempo stesso è acqua e sapone e dalla sensualità prorompente. Rendendo il suo Filippo Magnini uno degli uomini più invidiati del Belpaese, a giusta ragione.

Giorgia Palmas illegale, sotto quella gonna il paradiso: gambe micidiali, da infarto

Personaggio televisivo acclamatissimo per stile e presenza scenica sempre impeccabile, modella semplicemente favolosa, per lei stiamo finendo gli aggettivi. Vi sfidiamo a trovarne per quanto riguarda il suo ultimo scatto, probabilmente uno dei più spettacolari di sempre.

Giorgia riesce a rendere speciale qualsiasi cosa indossi e nel caso di questo vestito paillettato siamo di fronte ad autentici fuochi d’artificio. La sua silhouette si staglia imperiosa, con un dettaglio che fa perdere la testa.

La gonna ha uno spacco infinito, esaltato dalla posa della Palmas, che sollevando la gamba solleva anche il vestito nel suo insieme. Una visione super provocante, quasi paradisiaca, lasciando intuire anche le curve del suo lato B.

Con tacchi altissimi che contribuiscono a uno scatto da dieci e lode, salutato da una autentica ovazione da parte dei fan. I suoi quasi due milioni di followers su Instagram, come sempre, sono d’accordo nel celebrarla come una vera e propria divinità e non hanno torto.