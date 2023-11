Inter, Zhang cede il club: c’è anche la Juve sotto

By

Nuovi aggiornamenti riguardo la cessione dell’Inter. Ecco le ultimissime novità in merito a questo operazione e perché c’entra anche la Juventus.

Arrivano notizie e aggiornamenti su ciò che riguarda la cessione dell’Inter con Zhang che è pronto a definire questa trattativa, necessaria per le sorti del club nerazzurro. Nella giornata di oggi sono arrivati nuovi dettagli riguardo questa trattativa che riguarda anche la Juventus. E’ il noto quotidiano sportivo italiano a fare il punto della situazione confrontando le situazioni delle due società italiane che, nel prossimo weekend, si sfideranno nel derby d’Italia.

Juventus Inter dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre che, attualmente, sono in corsa per la vittoria dello Scudetto. Intanto, arrivano degli aggiornamenti riguardanti il futuro societario del club milanese. Ecco la differenza, in termini economici, tra le due proprietà di Juventus ed Inter.

Cessione Inter, la decisione di Zhang

Si scontrano le due proprietà: Juventus Inter significa anche Exor contro Suning. La famiglia Agnelli Elkann, che in questi anni ha investito tanto sul club bianconero, è pronta a ricapitalizzare nuovamente per mettere in ordine i conti della società. Discorso diverso, invece, riguardo la famiglia Zhang che è alle prese con il debito con Oaktree, da restituire entro maggio 2024.

Entrambe le squadre si ritrovano, in questo momento, in un periodo complicato sotto il punto di vista della gestione economica della società. Sono in una fase di risanamento con i nerazzurri che hanno abbassato il passivo anche grazie ai risultati sportivi raggiunto nell’ultimo periodo. Sono passati da 246 milioni di perdite fino agli 85 di giugno 2023.

Il 2024 sarà l’anno decisivo riguardo il futuro dell’Inter: molto dipenderà dalla decisione di Steven Zhang che dovrà versare nelle casse del fondo californiano, Oaktree, ben 275 milioni di euro. Altrimenti la società è pronta a prendere in pegno l’Inter. A breve si conoscerà meglio il futuro del club, ecco intanto un riepilogo riguardo il confronto tra le due società italiane.

Confronto Juve Inter: ecco la differenza sui bilanci dei club

A pesare sui conti della Juventus i 90 milioni di euro della mancata partecipazione alla Champions League e alle coppe europee. In termini di costi, il valore (cartellino e stipendi) della Juve nel parco giocatori arriva fino a 400 milioni con l’Inter, invece, che si ferma a 287. Nei ricavi la Juventus resta avanti anche se i nerazzurri si sono avvicinati con un confronti di 437 bianconeri contro i 386 dell’Inter. Infine, c’è il tema che riguarda i debiti: è la Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo questo argomento. Per l’Inter sono maggiori i debiti rispetto alla Juventus: 437 milioni contro 340, con Exor che, a differenza di quanto fatto da Suning, ha ricapitalizzato per 700 milioni dal 2019 al 2021 e una terza ricapitalizzazione d 200 milioni ci sarà nel 2024.