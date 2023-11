Taylor Mega si dà al golf: scatto da capogiro

Taylor Mega e la sua nuova passione, il golf: la modella e influencer sul green sfodera un fascino e una classe irresistibili

Con il suo fare seducente e provocante e una classe innata, Taylor Mega è diventata, con pieno merito, una delle influencer più in vista del panorama italiano. Un personaggio che fa parlare costantemente di sé, una presenza scenica impossibile da ignorare.

Bellezza da capogiro, quella di Elisia Todesco, vero nome di Taylor. Friulana, 30 anni, fin da giovanissima con le idee molto chiare, per scappare dalla realtà di provincia e imporsi nel mondo dello showbusiness. Ha iniziato a essere molto presto attiva sui social e si è messa in risalto guadagnandosi la chiamata di case di moda e brand importanti. E da lì a seguire, Taylor Mega è diventata anche una imprenditrice di successo (ha dato il suo nome a una collezione di costumi e ha sviluppato una app per il fitness, di cui è sempre stata patita), nonché personaggio televisivo di spicco. I momenti mozzafiato regalati ai fan tra l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip li ricordano ancora in molti.

Il tutto, ha fatto sì che diventasse una autentica celebrità su Instagram, dove viaggia ormai in vista dei 3 milioni di followers. Per loro, ci sono sempre a disposizione immagini imperdibili, post che accendono in un attimo la fantasia grazie alla sua innegabile sensualità, che colpisce sempre al cuore.

Taylor Mega, anche con un maglioncino è esplosiva: bellezza mozzafiato, i fan in delirio

Taylor non passa mai inosservata e lo sappiamo bene, non per caso è anche uno dei personaggi più chiacchierati del mondo del gossip, con diversi flirt eccellenti: Flavio Briatore, Fabrizio Corona, Tony Effe della Dark Polo Gang. Il suo fascino riesce a sconvolgerci anche quando indossa l’abbigliamento da giocatrice di golf.

Uno sport che sta iniziando ad appassionarla e con il quale la vediamo sempre più spesso all’opera. Eccola indossare un elegante maglioncino rosa, che le conferisce un’aura di dolcezza e delicatezza. Con quello sguardo rivolto all’obiettivo, inevitabile che gli ammiratori rimangano senza fiato. Riempiendola di like come sempre avviene sotto ogni suo post sui social, e non solo. Ecco alcuni messaggi d’amore a lei dedicati: “La golfista più bella del mondo”, “Sei sempre la numero uno in tutto”, “Barbie Golf”, “Unica e meravigliosa”.