Addio Inter, se ne va a gennaio: i tifosi si rassegnano

I tifosi dell’Inter si sono rassegnati all’addio di un loro beniamino durante il calciomercato di gennaio: il trasferimento si avvicina

Il calciomercato di gennaio aprirà tra poco più di un mese e la dirigenza dell’Inter si prepara a ritoccare la squadra, senza troppi stravolgimenti.

In alcuni reparti c’è bisogno di qualche elemento in più per essere competitivi fino alla fine della stagione, sicuramente in attacco, mentre a centrocampo la rosa ha bisogno di essere sfoltita un po’. Lucien Agoumé fino a questo momento è subentrato solo una volta, mentre Stefano Sensi ha giocato in totale 17 minuti, suddivisi in due spezzoni di gara. La parabola del centrocampista italiano rischia di concludersi anche stavolta senza acuti in nerazzurro, per colpa dei continui problemi fisici che l’hanno costretto ai box e perché, a conti fatti, è la settima scelta per Simone Inzaghi in quel ruolo.

L’attuale contratto lo lega all’Inter fino a giugno 2024, poi i nerazzurri lo lasceranno partire a parametro zero e non hanno alcuna intenzione di continuare a puntare su di lui. È un vero peccato, considerando che nei primi mesi dopo il suo acquisto dal Sassuolo aveva fatto benissimo, tanto da essere considerato un perno per il presente e il futuro della Beneamata. I tifosi lo adorano, tanto da essersi esposti più volte in suo favore, anche qualche settimana fa quando hanno esposto uno striscione a San Siro per confermare il loro sostegno al centrocampista.

Sensi dirà addio all’Inter già a gennaio: tripla opzione per la cessione

A breve, però, anche i tifosi dovranno rassegnarsi al suo addio, anche perché Marotta e Ausilio sono entrati nell’ordine di idee di cederlo già durante il mercato di riparazione. Sensi ha bisogno di giocare con continuità e ritrovare la forma migliore per rilanciare la sua carriera e all’Inter non può farlo.

Per questo la società si è già guardata intorno per cercare una soluzione che faccia comodo al club e al ragazzo già a gennaio. Secondo quanto riporta ‘FcInterNews’, si profila una tripla opzione in Serie A per la cessione dell’ex Sassuolo, anche solo in prestito per sei mesi, in modo da risparmiare sull’ingaggio.

Ci sono già stati dei contatti con il Genoa, e attenzione anche al Monza, in cui ha già giocato lo scorso anno e con cui i rapporti sono ottimi, anche se non ha lasciato il segno. Un po’ più staccato c’è il Cagliari, ma anche se i primi sondaggi sono stati timidi, non è una pista da scartare. Il futuro di Sensi si deciderà a breve e c’è solo una certezza: non fa più parte dei progetti dell’Inter.