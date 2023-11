Jovana, il vestito è completamente trasparente: da bollino rosso

Jovana Djordjevic supera se stessa ancora una volta, l’abito totalmente trasparente manda gli ammiratori fuori di testa

Sono passati diversi anni da quando la vedevamo calcare gli spalti degli stadi italiani, esibendosi come una delle wags più seducenti dei suoi tempi. Ma il ricordo di Jovana Djordjevic, nel cuore degli ammiratori, non è assolutamente mai svanito. E lei ci ripropone costantemente immagini da urlo, per rinfrescarci la memoria sui motivi per cui era così amata dai tifosi di tutta Italia.

Non soltanto i tifosi di Lazio e Chievo, le squadre in cui aveva militato suo marito Filip, centravanti serbo dal buon rendimento. Jovana metteva assolutamente tutti d’accordo, la celebre modella e influencer balcanica mandava in scena, con le sue apparizioni, autentici capolavori. Bissati dalle foto sui social, che sono una abitudine a cui i fan non hanno mai rinunciato.

Oltre 385 mila followers su Instagram, un pubblico di tutto rispetto che continua a seguire con entusiasmo, affetto e passione la 34enne serba. Che ha fatto anche capolino sui nostri schermi televisivi, partecipando, nella primavera 2022, all’Isola dei Famosi. Esperienza significativa anche se durata poco, che ha lasciato in tutti gli ammiratori il desiderio di rivederla all’opera in tv. E chissà, magari accadrà. Intanto, come modella, di fronte all’obiettivo fotografico Jovana si muove sempre con perizia consumata e ultra seducente, togliendo il fiato ogni volta di più.

Jovana Djordjevic, minigonna cortissima e tutto in vista: l’intimo sotto il vestito è bollente

L’Italia è rimasta nel suo cuore, così come lei è rimasta nel nostro, e per questo spesso e volentieri la vediamo operare nel campo d’azione di Milano, che del resto è una delle capitali della moda internazionale. Di fronte al fascino sublime di Jovana è sempre difficile trovare le parole, soprattutto quando si esibisce in scatti come questo.

Abito nero elegantissimo, dalla particolarità a dir poco bollente, un vestito cortissimo con trasparenze audaci che mettono in mostra intimo inguinale e scollatura superba. Dettagli da capogiro, il suo sguardo magnetico e malizioso fa il resto. Quasi un colpo da ko per il pubblico della community, che non può far altro che omaggiarla a suon di like e messaggi estasiati: “Sei una bomba”, “Sempre più bella”, “Complimenti vivissimi”, “Sei ineguagliabile”, “No comment”.