Zirkzee nel mirino della big, è pronto all’addio: resta in Serie A

Joshua Zirkzee è finito nel mirino della big: l’addio al Bologna è sempre più vicino, l’olandese resta in Serie A.

Il Bologna targato Thiago Motta è una delle rivelazioni più belle della stagione 2023-2024 di Serie A. Dopo dodici giornate, il club felsineo si trova all’ottavo posto in classifica e a soli 3 punti dalla zona Champions League, cosa impronosticabile ad inizio stagione.

La sconfitta subita a Firenze prima della sosta per le nazionali non cancella quanto di buono fatto vedere fin qui dai rossoblu che vogliono restare nelle zone nobili della classifica a lungo. La salvezza resta l’obiettivo principale del Bologna che, però, non vuole porsi limiti e sa che sognare non costa nulla, così come lo sanno i tifosi che sarebbero felicissimi di poter giocare in Europa il prossimo anno.

Sebbene ci siano squadre più attrezzate, il Bologna ha dimostrato in questa prima parte di stagione di potersela giocare con tutti e tra i giocatori più decisivi fin qui è impossibile non nominare Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta facendo il bello ed il cattivo tempo, attirando su di se l’interesse di molti club e c’è la forte sensazione che a fine anno compirà il meritato grande salto in una big.

Una delle squadre più interessate a Zirkzee è il Milan che ha già allacciato i contatti con il Bologna per prelevare l’olandese a fine stagione e mettere a segno un colpo importante non solo per il presente, ma anche per il futuro.

Bologna, Zirkzee nel mirino del Milan: i rossoneri fanno sul serio

Joshua Zirkzee ha le stimmate del predestinato e lo sta facendo vedere in questo primo quarto di stagione. In dodici giornate, l’attaccante olandese ha collezionato 4 gol e 2 assist, oltre ad essere spesso il protagonista delle azioni più pericolose del Bologna e tutto indica che a fine anno lascerà i rossoblu per fare il grande salto in una big.

Il futuro di Zirkzee dovrebbe continuare ad essere in Serie A e su di lui è forte l’interesse del Milan che ha già chiesto informazioni al Bologna ed è pronto ad intensificare i contatti per portare l’olandese a San Siro il prossimo anno. I rossoneri fanno sul serio e sono pronti a lanciare l’assalto definitivo per anticipare la folta concorrenza che comprende anche Juventus, Napoli e Lazio che pure sono molto interessate al giocatore.

Oltre che in Italia, Zirkzee piace molto pure all’estero, soprattutto in Premier League ed in estate in Inghilterra si è parlato di un interessamento del Manchester City. Appare tuttavia difficile, però, pensare che l’olandese possa lasciare l’Italia e le probabilità che continui a mostrare il proprio estro sui campi di Serie A il prossimo anno sono molto alte. Il Milan si augura possa farlo con la propria maglia, così come i tifosi che sarebbero entusiasti nel vedere l’olandese a San Siro