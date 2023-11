Calciomercato Inter, soffiato alla Juve l’erede di Buffon

L’erede di Buffon è stato soffiato alla Juventus dall’Inter, ecco il curioso retroscena di calciomercato che riguarda il portiere.

Si avvicina sempre di più il derby d’Italia Juventus Inter. Domani, alle ore 20,45, si affronteranno le due squadre in una gara che si preannuncia davvero avvincente. Prima contro seconda con i bianconeri che hanno la possibilità di superare in classifica la squadra di Inzaghi. Intanto, dal calciomercato emergono delle novità inaspettate: l’erede di Buffon è stato preso dall’Inter, ecco l’indiscrezione relativa al portiere.

Il ruolo del portiere è uno dei più delicati del gioco del calcio. Non è facile trovare un estremo difensore di assoluta affidabilità anche se la tradizione italiana, su questo, non si smentisce. Ci sono, infatti, tantissimi portieri bravi che nell’ultimo periodo si stanno mettendo in evidenza. Da Vicario a Falcone passando per Di Gregorio e Carnesecchi, oltre che a Gigio Donnarumma che è attualmente uno dei più forti al mondo. In passato ci sono stati anche altri calciatori italiani che hanno rispettato le attese e sono diventati i numeri uno al mondo, tra questi ci sono Zoff e Buffon. Per anni alla Juventus, dopo l’addio ai bianconeri aveva consigliato una serie di profili per la porta della Vecchia Signora: uno di questi è stato preso dall’Inter.

Calciomercato Inter, beffata la Juve sull’erede di Buffon

Anche su indicazione dell’attuale capo delegazione dell’Italia Buffon, Szczesny è stato preso è arrivato alla Juventus. Ma nella lista dell’ex numero uno c’era anche un altro calciatore. E’ l’edizione odierna di Tuttosport a svelare l’indiscrezione di calciomercato. Un retroscena interessante che riguarda i portieri.

Prima dell’addio, Buffon aveva consigliato a Marotta e Paratici diversi estremi difensori: tra questi c’era anche Yann Sommer che era nella lista della Juventus per sostituire Buffon.

Alla vigilia di Juventus Inter, il quotidiano torinese svela il retroscena di calciomercato con Buffon che aveva consigliato alla Juventus l’acquisto di Sommer che, a distanza di anni, si è trasferito all’Inter.

Sommer alla Juve? Buffon l’aveva detto, ecco il retroscena che riguarda anche l’Inter

Yann Sommer in passato è stato nel mirino della Juve grazie a Gigi Buffon che l’aveva suggerito a Marotta e Paratici. L’attuale capo delegazione dell’Italia, grande intenditore, aveva indicato anche il nome dell’estremo difensore svizzero. Sul mercato non se ne fece nulla anche a causa dell’alta valutazione del ragazzo che, però, a distanza di anni ha potuto realizzare il suo obiettivo di arrivare in Serie A. Non alla Juventus bensì ad un’altra squadra, rivale dei bianconeri. Acquistato la scorsa estate per sostituire Onana, dopo un lungo tira e molla con il Bayern, Sommer ha subito conquistato l’Inter. Il calciatore svizzero, in poco tempo, è diventato un leader della squadra ed è tra i migliori di questo avvio di stagione dei nerazzurri.