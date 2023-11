Lazio, conferme sull’addio: la destinazione a gennaio

Senza rinnovo, la Lazio può salutare il proprio calciatore, praticamente già nella finestra di calciomercato a gennaio.

Un colpo di scena che avrebbe del clamoroso dopo quanto realizzato dalla Lazio nelle ultime sessioni di mercato, ma la situazione non sembra essere delle migliori, con uno dei principali giornali in Italia che ha svelato il possibile scenario che lo vede protagonista.

Un addio anzitempo, dopo le voci che erano circolate anche su Ciro Immobile, per quanto riguarda un futuro in Arabia Saudita. Ma uno dei calciatori che ha portato tanta popolarità alla Lazio nell’ultimo periodo, potrebbe salutare con o senza passaggio del turno in Champions League, competizione che vorrebbe continuare a giocare da protagonista, lo stesso calciatore in uscita dal club biancoceleste.

Calciomercato Lazio: addio a gennaio, colpo di scena

Arrivano conferme sul possibile addio a gennaio di uno dei calciatori che, nell’ultima sessione di calciomercato, era arrivato alla Lazio.

Non sarebbe mai scoppiata la scintilla, che non porta infatti al rinnovo e che può costringere Claudio Lotito alla separazione, con il via libera sulla cessione già a gennaio.

Si sono fatti avanti due club per Daichi Kamada, calciatore praticamente già in uscita dalla Lazio e che potrebbe dire addio nell’immediato. A convincere Claudio Lotito potrebbe essere il fattore economico, considerando l’arrivo praticamente a zero nell’ultima sessione di calciomercato.

Mercato Lazio: Kamada è un affare, ma non convince; le ultime

Daichi Kamada sembra non convincere, ma risulta un affare in chiave bilancio. Perché sarebbe plusvalenza diretta con la sua cessione, secondo quello che è stato l’acquisto praticamente a costo zero dall’ultimo mercato in estate.

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Messaggero, la Lazio valuterebbe la sua cessione, di fronte ad un’importante offerta. La storia tra Kamada e la Lazio, che ha creato un filo diretto tra i tifosi del Giappone e il mondo biancoceleste, potrebbe essere praticamente già giunta al termine. E in Serie A c’è chi nutre ancora forte interesse sul talento nipponico.

Ultime su Kamada: senza rinnovo va via, la possibile destinazione

Non è da dimenticare che Kamada ha un contratto in scadenza fissata al 30 giugno 2024. C’è l’opzione per il rinnovo che la Lazio, dal canto proprio, potrebbe non esercitare. Pertanto, senza rinnovo, saluterà già a gennaio per non incappare nel perderlo a zero, come accadde all’Eintracht Francoforte. Sul giocatore giapponese c’è forte l’interesse del Marsiglia di Gennaro Gattuso e oggi, da titolare con la Lazio, avrà la sua occasione per mettersi in mostra.