Calciomercato: il nuovo Leao arriva a gennaio, la notizia dalla Spagna

La notizia arriva dalla Spagna in merito all’acquisto del “nuovo Leao”, così definito secondo quelle che sono le caratteristiche.

Un calciomercato che lo vedrà tra i protagonisti, nonostante la giovanissima età, perché si tratta di un vero e proprio talento che sta brillando in Liga, tanto da accendere su di sé le luci di ogni riflettore, tra le big d’Europa che vorrebbero mettere le mani sul suo cartellino.

Tra queste, anche un club italiano sembra essersi mosso, nella voglia di andare sui colpi anche in chiave futura, secondo quello che è il progetto per il presente e il futuro. Nelle intenzioni del giocatore ci sarebbe quella di andare verso un club che gioca la Champions League e, chi lo cerca, potrebbe fare al caso suo.

Calciomercato: il nuovo Leao in Serie A, la notizia

La notizia sul possibile colpo di calciomercato arriva dalla Spagna, con la Serie A che potrebbe essere nel futuro di Assane Diao.

Il talento senegalese, ma con passaporto spagnolo, potrebbe rappresentare un futuro già roseo di per sé per la Nazionale iberica, considerando la trafila che sta facendo nella Nazionale “minore” della Roja.

A puntare su Assane Diao è il Milan, che lo ha come obiettivo di calciomercato. Il talento del Real Betis fa impazzire e non poco le società della Liga, pronte a versare nelle casse del club di Siviglia, le cifre che quest’ultimo chiede. Ma c’è appunto il club rossonero che ha intenzione di anticipare la concorrenza, per assicurarsi il vice-Leao.

Mercato Milan: colpo Diao, può arrivare a gennaio

Ha intenzione di continuare il suo percorso di crescita, fino ad ottenere la Champions League. Dalla Spagna, precisamente i colleghi di Fichajes.com, riportano la notizia dell’interesse concreto del Milan per Assane Diao. Il calciatore senegalese, con passaporto spagnolo, potrebbe salutare la Spagna per la grande occasione italiana, con i rossoneri che hanno urgente bisogno di alternative nel reparto offensivo. Tutto potrebbe consumarsi già a gennaio, ma il Betis sarà bottega cara. Ci vorranno dai 10 ai 15 milioni di euro per portare via il classe 2005 dalla Spagna.

Ultime Milan, Assane Diao: caratteristiche tecniche del talento del Betis

Il talento del Betis rientra nei parametri del Milan, secondo le idee di calciomercato per il progetto sui giovani. I rossoneri hanno voglia di fare sul serio, abbassando l’età media dei propri calciatori, riuscendo a piazzare colpi di tale livello. Assane Diao può giocare in tutti i ruoli d’attacco, appunto come Leao, ma il preferito sarebbe proprio quello di esterno offensivo, nel tridente, a sinistra. Il piede preferito è il destro ed è dotato fisicamente, con la sua altezza di ben 185 cm.