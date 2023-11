Serie A, altra doppia assenza in Juventus-Inter: l’annuncio in conferenza

È il giorno di vigilia di Juventus-Inter ed è tempo di conferenza stampa, per entrambi gli allenatori.

Nel giorno che anticipa infatti la partita tra Juve e Inter, sentitissima già di per sé, ma con un valore in più quest’anno considerando le posizioni di classifica, ha parlato uno dei due allenatori in conferenza, rivelando le condizioni di due dei suoi calciatori.

Perché sono diverse le situazioni da monitorare in casa Juventus, così come all’Inter, col tecnico di una delle due squadre che ha svelato il problema quando mancano poco più di 24 ore dalla sfida del Derby d’Italia.

Doppia assenza in Juventus-Inter: la rivelazione in conferenza

Duplice assenza, oltre a quelle già annunciate, possibile in Juventus-Inter. Il tecnico quest’oggi ha parlato in conferenza stampa e non mancano i problemi per entrambe le squadre, con due dei calciatori – uno tra i due sente tantissimo questa sfida – al centro delle domande.

Perché ha dovuto rispondere ai giornalisti presenti in sala stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Tra i temi toccati, appunto, le condizioni di due calciatori interisti.

Oltre alle assenze già annunciate di Bastoni e Pavard, ci sono altri due calciatori al centro delle vicende sulle condizioni fisiche. Stesse condizioni, sui loro infortuni, svelate da Simone Inzaghi che fino alla fine valuterà Cuadrado e Sanchez, con entrambi i sudamericani a rischio assenza per Juventus-Inter.

Cuadrado e Sanchez, doppia assenza possibile in Juventus-Inter: le parole di Inzaghi

Ha parlato in conferenza stampa, Simone Inzaghi, annunciando la possibile assenza di Cuadrado e Sanchez per Juventus-Inter.

Per Juan Cuadrado si tratterebbe di ritorno a Torino, da avversario della Juventus, e potrebbe “evitarsi i fischi”, qualora dovesse non essere convocato per la sfida Scudetto. Quanto segue, è quel che ha detto Inzaghi in conferenza, nel giorno che anticipa Juventus-Inter: “Come già sapete non ci saranno Bastoni e Pavard, Cuadrado e Sanchez li valuteremo fino alla fine. Sanchez praticamente è tornato solo ieri dalla Nazionale e viene da una leggera distorsione alla caviglia. Non si è allenato ieri, mentre Cuadrado ha fatto un primo allenamento completo, ma sempre soltanto ieri. Parliamo di un grande giocatore, oggi lo valuteremo nella rifinitura, ci può dare una grande mano. Peccato perché ha avuto un problema al tendine che fino ad ora, nella sua carriera, non gli era mai comparso”.

Ultime su Juventus-Inter: le probabili formazioni

Tenendo conto delle problematiche tra Juventus e Inter, legate alla situazione infortuni per entrambi i club, ecco le probabili formazioni del derby d’Italia.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.