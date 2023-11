Calciomercato Juventus, prendono il nuovo Yaya Touré: arriva a gennaio

Notizie importanti che riguardano il calciomercato e il futuro della Juventus. Svolta a sorpresa per il centrocampo, arriva dall’Africa il nuovo Yaya Touré.

La società bianconera è pronta ad investire ingenti somme per bloccare il giovane talento, paragonato in patria all’ex centrocampista di Barcellona e Manchester City. Giuntoli l’ha messo nel mirino in vista del prossimo mercato di gennaio. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa.

La Juventus ha voglia di costruire una rosa forte e giovane per il futuro. Non sarà facile ma Giuntoli proverà a realizzare i desideri della proprietà. Intanto, per il centrocampo spunta un nome a sorpresa. La concorrenza di altri club non spaventa la Juventus, che ha deciso di puntare tutto sul calciatore classe 2006. C’è la volontà, da parte dei bianconeri, di strappare il centrocampista agli altri club e portarlo alla Vecchia Signora pagando la clausola rescissoria.

Calciomercato Juve: Giuntoli beffa Inter e Milan

Si prospetta un altro duello di mercato tra le big del campionato italiano. Questa volta la Juventus può beffare le due società milanese e portare alla corte di Allegri il giovane talento, considerato in patria un vero e proprio fenomeno.

Strategia chiara da parte di Cristiano Giuntoli che può chiudere l’affare grazie al pagamento della clausola rescissoria. Per il prossimo mercato di gennaio 2024, il dirigente ha la disponibilità economica per poter operare con tranquillità e rinforzare la squadra.

Ecco perché, con uno sguardo al futuro il ds della Juventus ha deciso di investire sul giovane talento e strapparlo alla concorrenza di Milan ed Inter.

Juventus: sorpasso a Inter e Milan per Assan Ouedraogo

Svolta a sorpresa riguardo il calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel mirino per il futuro c’è il giovane centrocampista classe 2006 Assan Ouedraogo. Di proprietà dello Schake 04, il calciatore quest’anno s’è già messo in evidenza in Bundesliga. Ha tutte le carte in regola per sfondare. Ecco perché Giuntoli non vuol farsi sfuggire l’occasione ed è pronto a portare alla Juventus Assan Ouedraogo che può essere il rinforzo giusto per la prossima estate. Sarà difficile, infatti, prenderlo a gennaio. Più facile a giugno, quando sarà attiva la clausola da 12 milioni di euro. Ouédraogo è considerato uno dei migliori talenti del calcio tedesco, lo si paragona per struttura fisica a Yaya Touré, dal 9 maggio (quando compirà 18 anni) sarà attiva la clausola rescissoria.