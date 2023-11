Tris da 280 milioni: il Chelsea ‘saccheggia’ la Serie A

Il Chelsea è pronto ad una nuova rifondazione della squadra. I Blues mettono gli occhi sulla Serie A e sono pronti ad investire quasi 300 milioni di euro per tre assi del nostro campionato.

Il nostro campionato non può competere dal punto di vista economico con la Premier League e per questo i top club inglesi puntano le stelle della Serie A. Il Chelsea è tra le squadre che vuole ripartire da zero dopo gli ultimi due anni bui.

Dopo la Champions vinta nel 2021 contro il Manchester City la situazione in casa Blues è peggiorata sempre di più e adesso con Pochettino vuole ricominciare a vincere. Non sarà facile e anche in questa stagione le cose non stanno andando bene. Infatti la squadra di Londra naviga a metà classifica nonostante non abbia le coppe europee.

Sono tantissimi i giocatori che passano dal campionato italiano a quello inglese. L’ultimo caso è stato quello di Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan si è trasferito per una cifra mostruosa di circa 80 milioni. I club di Serie A tremano e il Chelsea ha messo nel mirino tre calciatori di livello assoluto del nostro campionato, per i quali “Poch” è pronto ad investire una cifra inverosimile. I tifosi tremano, anche perché se andassero via proprio questi tre calciatori il nostro campionato ne uscirebbe sicuramente più ricco economicamente, ma molto molto più povero a livello tecnico.

Chelsea all’assalto della Serie A: pronti 280 milioni di euro

Il Chelsea ha messo gli occhi sulla Serie A e vuole piazzare un colpo per ogni settore del campo. Il primo nome sulla lista è quello di Mike Maignan. Il portiere del Milan non è incedibile e con un’offerta importante potrebbe lasciare Milano. L’ex Lille è considerato uno degli estremi difensori più forti del mondo e i Blues vogliono investire sulla porta. Il suo valore attuale, considerata anche la vicina scadenza contrattuale, si può assestare intorno ai 70 milioni di euro.

Il secondo obiettivo è Nicolò Barella, pilastro dell’Inter e della Nazionale. L’ex Cagliari aveva già ricevuto delle richieste dalla Premier questa estate. Infatti, il Newcastle prima di puntare su Tonali aveva provato a convincere il giocatore dell’Inter. Avance spedite al mittente ma dopo l’Europeo le cose potrebbero cambiare.

Per portarsi a casa il 26enne servirà qualcosa più degli 80 milioni spesi per Tonali, quindi potrebbero volerci circa 100 milioni di euro. Qualcosina in più anche per l’ultima stella ricercata dal Chelsea, ovvero Kvicha Kvaratskhelia del Napoli, rivelazione assoluta della scorsa stagione. Per il georgiano servirà sborsare oltre 100 milioni e De Laurentiis sta trattando anche il rinnovo di contratto. L’ala del Napoli dopo lo scudetto vinto nella passata stagione potrebbe lasciare l’Italia per tuffarsi in una nuova realtà. La Premier League gli piace e il Chelsea lo potrebbe ricoprire di soldi. In totale la squadra londinese potrebbe spendere 280 milioni di euro per portarsi a casa tre campioni della Serie A.